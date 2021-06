Bonyhádon is lehet csobbanni

Ezt ne hagyja ki! Milliárdokon ülnek, miközben a kormányra panaszkodnak

Június 5-én megnyitotta kapuit a Bonyhádi Termálfürdő. Dr. Farkas Attila a témában tartott pénteki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a jelenleg érvényben lévő jogszabályt betartva, a 18 évnél idősebbek kizárólag akkor látogathatják a létesítményt, ha rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

A fürdőt üzemeltető BONYCOM Nkft. ügyvezetője arra is kitért, hogy idén sem változtattak a 2017-óta érvényben lévő árakon, amit fontosnak tartott kiemelni. Mint ahogy azt is, hogy ettől a szezontól kezdve a jegypénztárnál, valamint a büfében is lehetővé tették a bank-, illetve SZÉP-kártyás fizetést, amelyre nagy igény mutatkozott. Az igazgató azt is elmondta, hogy a tavalyi szezonban alkalmazott gyakorlatot vették alapul a 2021-es célok meghatározásánál. Vagyis idén sem szervez olyan, egyszerre sok embert megmozgató programokat a város közüzemi cége, amelyek a korábbi években jellemzőek voltak, és egyébként jól kiegészítették a fürdőzés jelentette élményt. A zsúfoltság elkerülése és a létszámkorlát betartása idén is elsődleges szempont.