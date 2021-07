Büszke lehet a város a megújult kúriára

A Hargita megyéből érkezett delegáció Bonyhádra is ellátogatott, ahol a nemrégiben átadott Perczel-kúriát tekintették meg Filóné Ferencz Ibolya polgármester vezetésével.

A székelyföldi vendégekkel tartott Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős miniszter, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a bonyhádi-dombóvári térség országgyűlési képviselője, Fehérvári Tamás megyei közgyűlési elnök és Orbán Attila alelnök is. Mindannyian elismerően szóltak a látottakról, és gratuláltak a bonyhádi városvezetésnek a látványos és több szempontból is fontos beruházás megvalósításához. Filóné Ferencz Ibolya is a köszönet hangján szólt Süli Jánoshoz, valamint Potápi Árpád Jánoshoz, kiemelve: az ő közbenjárásuk révén támogatta Magyarország Kormánya azt a fejlesztést, amely az elmúlt időszak legnagyobb beruházása volt Bonyhádon. Ideértve a sportpálya teljes megújulását is, amit szintén hamarosan átadnak ünnepélyes keretek között.

A vendégek bejárták a kastélyparkot, megtekintették az épületegyüttest – különös figyelmet szentelve a Perczel-emlékszobára, valamint a konferenciateremre, ahol Kovács Ferenc fesztőművész-tanár életmű-kiállítása látható. – Gratulálok a bonyhádiaknak, méltán lehetnek büszkék a hagyományaikra, épített örökségükre! – mondta Süli János a program zárásakor. – A megújult Perczel-kúria mellett azt is jó volt ma látni, megtapasztalni, hogy a Tolna és Hargita megye között három évvel ezelőtt létrejött testvérkapcsolat tartalommal és élményekkel teli – tette hozzá Potápi Árpád János. Hasonlóképpen vélekedett Orbán Attila is, aki az előrevivő ötletek, az országhatárokon átívelő együttműködési lehetőségek feltérképezésének fontosságát emelte ki.