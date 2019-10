Céggyűrűvel ismerte el kiváló dolgozóit a Paksi Atomerőmű

– A Céggyűrű nemcsak megtiszteltetés, hanem felelősség is, hiszen akik megkapják, példaként állnak a kollégáik előtt, az előttük lévő akadályokkal elsőként kell megküzdeniük a jövőben is – mondta Pekárik Géza, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója az idei Céggyűrű ünnepségen. – Ez a kitüntetés kifejezetten az, amiért sokat kell dolgozni, ugyanakkor az emberi kvalitásokat is meg kell csillantani, ráadásul évtizedeken keresztül, hiszen a vállalatnál eltöltött minimum tizenöt év után lehet egy munkavállalót felterjeszteni a kitüntetésre. Az elismerésnek komoly értéke van, csak azok kaphatják meg, akik munkájukban, hozzáállásukban és emberi kvalitásban is méltóak rá – idézték a vezérigazgató köszöntőjét a Paksihirnok.hu oldalon.

Mint írták, a vállalat kuratóriuma idén is húsz munkavállalót jutalmazott Céggyűrűvel. A kitüntetetteket a hagyomány szerint a kollektívák javaslata alapján választották ki. Elismerésben részesült idén Berkó János, Bognár Barnabás Tibor, Csibi István, Csontos Erzsébet, Heimbuch Fülöp, Jobbágy Gyula, Kardos Ádám, Kiss Gábor, Komlósi Éva Zsuzsanna, Krancz István, Kugli József, Lukácsné Ledneczki Katalin Mária, Mérges György, Mittler József, Neppné Hum Gabriella, Oláh Mária, Otterbein János, Ősz Zoltán, Stiener Ádám és Szücs Csaba.

Az elkötelezettséget adjuk tovább!

Az ünnepségen dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója mondott pohárköszöntőt. Beszédében kiemelte, hogy egy olyan értékrend alakult ki itt az elmúlt negyven évben, amely az egyik legnagyobb erénye az atomerőműnek. – Nagy kihívás előtt állunk a nyugállományba vonulók nagy száma miatt, ezért arra kérek mindenkit, hogy az elkötelezettséget adjuk tovább a fiataloknak, és tartsuk fenn a következő évtizedekben is – hangsúlyozta.

Zárásként a Budapest Jazz Orchestra adott színvonalas műsort. A zenekar Queen slágereket adott elő Wolf Kati, Kocsis Tibor és Csordás Levente közreműködésével.