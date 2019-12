Chatbottal nyert díjat a bonyhádi gimnázium párosa

Egy bonyhádi projekt, a tizenhét éves Vörös László és a tizenhat éves Borus Benedek által alkotott „Iskolai chatbot és információs TV” pályamű is bekerült a kilenc díjazott közé a Formáld a világod! <19 Versenyen.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

A verseny a fiatalokat a kreatív eszközhasználatra és terveik megvalósítására ösztönzi, iskolás keretektől függetlenül, nyilvános bemutatkozási lehetőséget teremtve. Az őszi nevezési időszakban beérkező műveket az IT-szektor képviselőiből, művészekből, animációs filmesekből, korábbi versenyzőkből és a Microsoft képviselőjéből összeálló zsűri bírálta el. A kilenc legjobbnak ítélt alkotásból készült kiállítás a budapesti Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában december 7. és 14. között volt látható.

A pályázók munkájukkal egy olyan intő jelre hívják fel a figyelmet, amelyet az idősebb generáció hajlamos szem elől téveszteni: az oktatás digi­talizációja nem egyszeri, hanem állandó folyamat, amelynek folytonosan követnie kell az új generáció digitális életének sajátosságait, értékelte a zsűri a bonyhádi páros pályaművét. A mű szerzői már a 21. században születtek, akik ösztönösen reagálnak a virtuális térben zajló kommunikáció viharos sebességgel történő platformváltásaira. A chatbot hozzáférhetővé teszi az iskolai kontextusban fontos információkat a napjainkban széles körben használt közösségi hálózat automatizált felületein keresztül. A lecke ez alkalommal a pedagógusoknak szól: tudni és érteni kell, miként tarthatjuk meg a kapcsolatot az utánunk érkező generációkkal.

– A versenyen a csapattársam Borus Benedek volt, aki szintén a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium tanulója, számolt be Vörös László. Hozzátette, a gimnáziumnak fejlesztettek egy chatbotot és egy információs kijelzőt a hatékonyabb híráramlás érdekében. Arról is beszélt, hogy tudta, létezik ez a verseny, hiszen előző évben is indult rajta, de akkor nem ért el eredményt. Amikor az idei kiírásról értesültek, úgy döntöttek, beküldik a gimnáziumuk chatbotját.

Társa, Borus Benedek is felidézte a történéseket. Mint írta, ő maga később csatlakozott a munkához. A László által készített, Messengeren keresztül igénybe vehető chatbot fejlesztésében már ő is részt vett. Amikor úgy döntöttek, hogy neveznek a versenyre, készítettek egy másolatot, hogy ne az iskolai változaton teszteljen a versenyzsűri.

– Készítenünk kellett egy kis videót, amely bemutatja röviden a chatbotot, hogy a kiállításon megjelenhessen. Ez a videó ma is megtekinthető a verseny oldalán. A videó elkészítése az én feladatom volt. Feszített az idő, így nem tudtam rá túl sok gondot fordítani, de nem is az volt a lényeg – tette hozzá.

A díjátadót hetedikén rendezték a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában. Borus Benedek szerint a verseny mindkettőjük számára hatalmas élmény volt. Nagyon motiváló hatású, hogy értékelik és segítik a munkájukat.