Cikó mozgalmas rendezvényére a határon túlról is jött vendég

Jó hangulatú, tarka forgatagban találta magát a látogató július 24-én Cikón. Ezen a szombati napon családok adtak egymásnak találkozót a településen. A labdarúgópályán nemcsak focisták, hanem lovasok is megmérkőztek egymással.

Élénk, mozgalmas mivoltával fogadta a látogatót két hete Cikó. A pezsgés kiváltója az a Családi Nap és Lovas Találkozó volt, mely nemcsak helyből, hanem közelről és távolról egyaránt vonzott érdeklődőket a településre. A szép számú közönség láttán a külső szemlélő akár úgy is gondolhatta volna, hogy ezen a napon akár a megtelt felirat is odakerülhetett volna a helységnévjelző tábla alá. Ez természetesen csak elvi felvetés, már csak azért is, mert a község mindenkit örömmel, tárt karokkal fogadott.

– Valóban sokan vannak – erősítette meg Molnár Józsefné, Cikó polgármestere, végigtekintve a labdarúgópályán és környékén, azaz a Családi Nap és Lovas Találkozó helyszínén. – Ez a rendezvény, melynek hagyományos dátuma május hónap, tavaly elmaradt. Azután idén sem ekkor, azaz májusban tartottuk meg, hanem most, július végén, gyakorlatilag a falunap helyett. Jól érzékelhető, éppen a jelentős érdeklődés alapján is, hogy az emberek már nagyon hiányoltak egy ilyen közösségi eseményt.

A cikói szervezők a jól bevált hagyományoknak megfelelően egyebek mellett focimeccsekkel, fogatok akadályhajtásával, főzőversennyel – három kilogramm ingyenes húsalapanyag igénylésével –, történeti játékokkal, kézműves foglalkozásokkal és habpartival várta a különböző korosztályokat, a legidősebbektől a legfiatalabbakig. Valamint finom étekkel is.

A cikói asszonyok ezen a napon újfent bebizonyították, hogy a környék egyik legízletesebb lángosát ők készítik. A képviselő-testület állta az alapanyag árát, ennek köszönhetően a jó étvággyal rendelkező vendégsereg ingyenesen kóstolhatott bele ebbe a finomságba. A nagy melegben ugyancsak jólesett a szintén kínált, hűs ásványvíz vagy az egyéb üdítő a büféből.

A lovas rendezvény külön is megérdemel néhány mondatot. Cikón a helybeliek sok hátast tartanak, ezek a derék négylábúak gyakorta szerephez jutnak a felvonulásokon. A Lovas Napon pedig a már említett akadályhajtásban, valamint gyermek és felnőtt kategóriában rendezett, hátas akadályversenyen galoppoztak vagy ügettek. A cikói elköteleződést jól mutatja, hogy a település lakói közül sokan viselték a helyi lovas egyesület pólóját, ezt tette a polgármester is.

Puskás László negyedmagával – családjával, azaz feleségével és két gyermekével – együtt több mint hatszáz kilométert megtéve, Erdélyből érkezett Cikóra.

– Orotváról jöttünk, Gyergyóditró mellől, azaz a Székelyföldről – tudtuk meg a családfőtől.

– Meghívást kaptunk itteni barátainktól és most már negyedik alkalommal vagyunk itt. Amiképpen cikóiak is megfordulnak nálunk. Nekünk nagyon tetszik ez a település, főleg az itt élő, barátságos emberek miatt. Orotván is vannak ilyen közösségi rendezvények, én rendszeresen részt veszek nálunk a rönkhúzó versenyeken. Ha lenne ilyen Cikón, már ott lenne a helyem!