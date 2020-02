Civil kontrollt gyakorolnak a Szekszárdi Városvédők

Sajtótájékoztatón mutatkoztak be pénteken a Szekszárdi Városvédők. Nagypolitikával nem foglalkoznak, de helyben közvetítő szerepet kívánnak betölteni a város lakói és irányítói között.

Arra biztatják a szekszárdiakat, hogy érdeklődjenek a közélet iránt, hiszen ez nem csupán jog, hanem kötelesség is. Szabó Balázs, a szervezet sajtómegbízottja pénteken azt mondta, az elmúlt 30 évben a városlakók nem igazán foglalkoztak a politikával, jobbára csak kampányidőszakokban kísérték figyelemmel a történéseket.

A városvédők ebben lennének a megyeszékhelyen élők segítségére, hiszen közvetítő szerepet töltenének be közöttük és a helyi politika között. Ennek megfelelően minden jelentős eseményen, így a közgyűlési üléseken is részt vennének, mint ahogy azt tették csütörtökön is, és fórumokat szerveznének, a sajtóban és a közösségi médián keresztül osztanák meg a fontos információkat, észrevételeiket.

Szabó Balázs szerint erre azért van szükség, mert jelenleg nyolc emberen, az ÉSZ frakción múlik a város jövője. Az általuk kampányprogramként felvázolt tizenkilenc pont betartását pedig egyelőre a Szekszárdi Városvédők nem látják biztosítottnak, ugyanis nem lehet tudni, elképzeléseiket milyen forrásból valósítanák meg. Szabó Balázs a közgyűlésen azt tapasztalta, még nem múlt el a kampányhangulat.

Nem látják biztosítottnak a forrást Szabó Balázs elmondta, az ÉSZ a kampányban nagy vállalkozók és általuk forrás érkezését vázolta, egyelőre azonban ez nem következett be. Ezért szerinte logikusan merül fel, hogy a fejlesztésekhez akár önkormányzati ingatlanokat adhatnak el, bár a december 23-i közmeghallgatáson ezt cáfolta Bomba Gábor, az ÉSZ frakcióvezetője. Szabó Balázs arról is tájékoztatott, a nyilvánosság erejével élnek. Emellett más, például karitatív tevékenységet folytatnak majd. Lencz Sándor, a Szekszárdi Városvédők tagja pedig elmondta, ott lesznek, és segítenek a város kulturális és sporteseményein. Egyúttal üdvözölte, hogy az Elektrolit Kft. a jégcsarnok építés mellé állt.

Borítókép: Szabó Balázs, Lencz Sándor és Hollendus Zsolt a Szekszárdi Városvédők bemutatkozóján