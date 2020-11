Csak a versenyszerűen sportolóké most a ház

A város közigazgatási területén kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata valamennyi köznevelési és egészségügyi intézmény ötven méteres körzetében, piacon és játszótereken, a hatodik életévet be nem töltött kiskorúak kivételével. A bölcsőde, óvoda és általános iskola továbbra is működik, a közétkeztetés a megszokott rendben megy.

A városban élő, közétkeztetésre jogosult gimnáziumi és szakképző iskolai középiskolások számára a napi egyszeri meleg étkezés, ebéd igénybevételére, átvételére van lehetőség a Vályi Péter Szakképző Iskola konyháján. A Sportok Háza kizárólag a versenyszerűen sportolók számára áll rendelkezésre edzés vagy sportrendezvényen való részvétel céljából. A Játszóházat bezárták.

A tamási kulturális központ, így a művelődési központ és a könyvtár látogatása tilos, az intézmény bezárt. A tamási polgármesteri hivatal rendkívüli ügyfélfogadási rendben működik, a portáján valamennyi kérelem, beadvány leadható. A Tamási Városért Közalapítvány veszélyhelyzet idejére létrehozott Szolidaritási Alapja továbbra is él, várják azok támogatását, akik segíteni, támogatni szeretnék a járvány­ügyi és veszélyhelyzet miatt a településen nehéz helyzetbe kerülő családokat, személyeket, és azok jelentkezését, akik a veszélyhelyzet miatt támogatásra szorulnak. A Tamási és Környéke Szociális Központ által nyújtott szolgáltatások közül a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családi és gyermekjóléti szolgáltatás továbbra is működik. Az idősek nappali ellátása (idősek klubja), demens személyek nappali ellátása tekintetében az ellátást az érintettek otthonában biztosítja az intézmény. Időskorúak, hatósági vagy önkéntes karanténban lévők, otthonukban élő fogyatékos személyek ellátásáról is gondoskodik az önkormányzat a Tamási és Környéke Szociális Központtal étkeztetésben (meleg ebéd), bevásárlásban, gyógyszer kiváltásban, postai ügyintézésben.

A védőnői szolgálattal kapcsolatban azt kérik, hogy az érintettek egyeztessenek a védőnőjükkel. További részletek a város honlapján találhatóak.

