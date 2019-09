Csak együtt lehet eredményes a munkájuk

Az előadók sokféle szempontból világították meg a drogfogyasztás problémáját a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács ülésén.

Ülést tartott ma a megyei bűnmegelőzési tanács, amelyen a hagyományoknak megfelelően részt vettek 11. osztályos középiskolások és egyetemi hallgatók is. A tanácskozást, amelynek címe Kábítószerek és drogok volt, Ribányi József, a megyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg, és Illés László, nyugalmazott rendőr alezredes a bűnmegelőzési tanács titkára vezette. Mindjárt az elejére kívánkozik, amit az összefoglalójában mondott, miszerint a drog nélküli társadalom éppoly kevéssé elképzelhető, mint a házasság veszekedés nélkül.

Annál is inkább ideillik a mondat, mivel dr. Szemelyácz János, főorvos, pszichiáter, addiktológus, pszichoterapeuta, az INDIT Közalapítvány Kuratóriumának elnök eladásából is kiderült, hogy a kábítószerfogyasztás bonyolult társadalmi jelenség. Kiváltó okai, vagy inkább magyarázatai közt megtalálhatóak a családi és a fiatalok közötti kapcsolatok, vagy inkább azok hiánya, munkahelyi problémák, a szegénység és a kilátástalanság. Beszélt arról is, hogy a kábítószerfüggők közül sokan a legelemibb társadalmi viselkedési normákkal sincsenek tisztában. Ezúttal is elmondta, hogy nem a kábítószerfogyasztás a legnagyobb probléma, hanem a legális szerek használata, a dohányzás, az alkoholizmus és a gyógyszerfogyasztás egyes jelenségei. Divat már az egészen fiatalok körében is a „rohamivás” típusú alkoholfogyasztás, amikor rövid idő alatt nagy mennyiségű alkoholt fogyasztanak el. Emiatt akár intenzív osztályra is lehet kerülni. A legnehezebb és legveszélyesebb helyzetben az alkoholista családokban felnövő gyerekek vannak. Szólt arról is, hogy kiváltképpen az egyre terjedő ópiát alapú fájdalomcsillapítók a veszélyesek. Egyebek mellett hangsúlyozta, hogy a függők betegek, tehát szükség lenne a problémakör további dekriminalizálására.

Fülöpné dr. Csákó Ibolya alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi főigazgatóság kiemelt főreferense egy másik oldalról világította meg a kérdéskört, de bizonyos szempontból mégis hasonlóan látva a problémát. Mint mondta, a rendőrség feladata első sorban a drogkereskedők felderítése. Hozzátette, hogy az elmúlt évben a forgalomba került kábítószerek negyven százaléka már az úgynevezett dizájner drog volt. Szólt még egyebek mellett a kábítószerek nemzetközi útvonalairól. Végül drámai képsoron mutatta be, egy önkívületben lévő drogos férfi viselkedését.

Kálóczi Andrea, a szekszárdi RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője újabb szempontból szólt a kábítószer-problémáról. Előadásában azt elemezte, hogy milyen stációkon keresztül valósul meg a segítségnyújtás, amelynek a célja nem csak a leszokás segítése, hanem a visszaesés kivédése is.

Az országos és a megyei programokról beszélt Huszti Gábor őrnagy, a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának a vezetője. Többek közt kiemelte, hogy a szülők és a családok a rendőrség legfontosabb partnerei a kábítószeres bűnözés megelőzésében, ugyanakkor fontosak az iskolai felvilágosító programok, a városi kapitányságok előadóinak tevékenysége és a sajtómegjelenés. A rendőrkapitányságok napi szinten együttműködnek a szakterület helyi szereplőivel, elsősorban a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokban, mondta az alosztályvezető.