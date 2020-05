Csak előnyei vannak az 5G hálózatnak a szolgáltatásban

Az ötödik generációs vezeték nélküli hálózat (5G) bevezetése felborzolta a kedélyeket; eleinte egyes tudósok is tartottak attól, hogy egészségügyi ártalmakat okozhat. Ám e félelmek tudományos alapja a mai napig hiányzik. Mobilszolgáltatók is nyilatkoztak az új technológiáról.

Nagy-Britanniában és Hollandiában adótornyokat támadtak meg 5G-ellenes fanatikusok, Liverpool polgármestere, Joe Anderson fenyegetéseket kapott, de tüntetések Magyarországon (Győrben, Budapesten) is voltak a hálózat ellen. Felmerült, hogy gyengíti az ember immunrendszerét, rákot válthat ki, némelyek még a koronavírus terjedésével is összefüggésbe hozták. Noha egy független tudományos szervezet (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) hétéves vizsgálódást követően arra jutott: nem veszélyes ránk.

Mivel az 5G még meglehetősen új dolog, az orvosi szakterületüket érintő, felelős véleményalkotáshoz nem állnak rendelkezésükre kellően megalapozott, tudományos információk, jelentették ki Tolna megyei kötődésű rákkutatók április 29-én.

Elblinger Ferenc, a Garay János Gimnázium fizikatanára úgy fogalmazott: az 5G hálózat legegyértelműbb hatása majd a gyors internet és elérhetőség lesz. Az elektromágneses terek élettani hatását elég sokat vizsgálták már. A wifi és az 5G azon a felén van az elektromágneses spektrumnak, ahol a nagy hullámhosszú, kis energiájú hullámok, vagyis fotonok vannak. Azt tudjuk, hogy a látható fénytől a nagy frekvenciák felé haladva (UV, röntgen, kozmikus, gamma-) akkora energiájú fotonok léteznek, melyek képesek atomokból elektronokat kiütni, összetett szerves molekulákban roncsolódásokat okozni.

A másik irányba haladva viszont ez a közvetlen, foton okozta primerhatás fizikailag kizárt. Természetesen az extrém erős térnek lehet olyan hatása, amely élettani következményekkel járhat. De a minket körbevevő hálózat olyan, relatíve kis energiájú tereket tartalmaz, hogy ilyen kockázatuk feltételezhetően elhanyagolható. A mobiltelefont már évek óta vizsgálják, azt az ember közel tartja a fejéhez, főleg ha beszél, de még itt sincsenek egyértelmű jelek, amelyek arra utalnának, hogy komoly élettani hatást eredményezhetne.

– Én nem nyugtalankodom, nem izgulom túl a dolgokat. Sok hülyeség elterjedt, sok konteós ostobaság van. Szerintem az emberi butaság sokkal határtalanabb, mint az 5G-s hálózat élettani kockázata – tette hozzá Elblinger Ferenc.

2011-ben egyébként a lehetséges rákkeltő anyagok közé sorolta a rádiófrekvenciás (a mobiltelefonok és a vezeték nélküli eszközök által kibocsátott) sugárzást az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége, azonban azt is leszögezte: nem találtak még a mobiltelefonok használata által okozott ártalmas egészségügyi hatást.

Az elmúlt hónapokban teszt­frekvencián működtette az erre a célra kiválasztott 5G-bázisállomásait, nyilatkozta az egyik mobilszolgáltató április 21-én. A vállalat a kísérleti frekvenciáról való átállást követően rövidesen elindítja a kereskedelmi 5G szolgáltatását, így meghatározott bázis­állomásain is elérhetővé válik az új technológia. Fontos tudni, hogy Magyarországon a nagy lefedettséget lehetővé tevő 700 MHz-es tartományban az 5G szolgáltatások legkorábban csak szeptembertől indulhatnak, hiszen e frekvencián jelenleg még a földfelszíni digitális televíziós műsorszórás folyik.

A szolgáltató úgy véli, hogy az új technológia új lehetőségeket teremthet, de a hazai 4G-s hálózatok fejlettségének és kapacitástartalékainak köszönhetően a jelenlegi hálózatok ki tudják szolgálni a növekvő felhasználói igényeket – mint ahogy ez az elmúlt hetekben is történt a koronavírus miatt megnövekedett extra terhelés esetében. A tesztüzem első hónapjai során a hálózat megbízhatóan, stabilan működött, és a fejlesztéseknek, beállítások módosításainak köszönhetően egyre nagyobb csúcssebességek érhetők el, nyilatkozta egy másik mobilszolgáltató április 22-én. A tesztelésben használt, különböző gyártóktól származó berendezések együttműködése is megfelelőnek bizonyult.

A jövőben egyre több vezeték nélküli eszköz fog csatlakozni a hálózatokhoz, gondoljunk csak a háztartásokban szaporodó mobil és okoseszközökre (okoshűtőszekrény, robotporszívó), valamint az elterjedőfélben lévő szenzorokra (okosparkolásban, okosmérésben), továbbá az iparban, mezőgazdaságban sokasodó eszközökre. A felhasználási lehetőségek korlátlanok, de még nagyon kezdeti fázisban vannak, kísérletek folynak az 5G ipari felhasználásra.