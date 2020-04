Csak haldoklóhoz mehet be egyik hozzátartozója

A szekszárdi Szociális Központ naponta összesen hétszázhatvankét idős embert lát el, többek között házi segítségnyújtás formájában is. A legidősebb lakó szeptemberben lesz százéves.

A koronavírus-járvány miatti intézkedések során fokozottan figyelnek az idős emberekre. A jelenlegi helyzetről Rottenbacher Ádámtól, a Szociális Központ igazgatójától érdeklődtünk.

– Egy hónapra elegendő védőfelszerelésünk, fertőtlenítőszerünk van, és a vidékről bejáró dolgozóink tömegközlekedés-mentesítését is megoldottuk. Négy embert szállásoltunk el az egyik bezárt nappali ellátó intézményünkben – mondta lapunknak.

Mint köztudott, a megyeszékhelyen összesen három, az igazgatása alatt álló épületben működik idősek otthona: a Mérey utca két épületében, a Kadarka utcában, valamint Tolna városában is. Azokon kívül van még négy időseket, és egy fogyatékkal élőket ellátó nappali intézményük, de az új koronavírusjárvány-veszély miatt az összeset bezárták. Az otthonokban pedig, mivel március nyolcadika óta látogatási tilalom van, csak a dolgozóknak engedélyezett a belépés. – Azt kértem minden kollégától, hogy ne féljenek, csak tartsanak be minden óvintézkedést, hordjanak szájmaszkot, gumikesztyűt, ügyeljenek a kézmosásra, kézfertőtlenítésre – tette hozzá Rottenbacher Ádám igazgató.

Ismertette, hogy a hozzátartozók is megértik a helyzetet, betartják a szabályokat. Mivel csomagot sem küldhetnek, ezért az intézmény adományokból szerzi be a gyümölcsöt a négy épület bentlakóinak, akiknek az egyharmada demens. Az átlagéletkoruk 83–84 év.

Haldoklókhoz egy embert engednek csak be a járvány időszakában, számukra a szükséges védőfelszerelést is biztosítják. Ez jogszabályi rendelkezés ugyan, de az igazgató elmondta, saját hatáskörben is engedélyezte volna a búcsúzás lehetőségét.

A Szociális Központ házi gondozásban is segítséget nyújt, összesen százkilencvenöt idős embernek, Szekszárdon és az ahhoz közeli néhány településen. Az idősek otthonaiban mintegy százötvenöt bentlakó él. Az étkeztetést, a jelenlegi házhozszállítást kétszázhetvennégy idősnek biztosítják. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, amely során a nap huszonnégy órájában elérhető a gondozó, százharmincnyolc idős veszi igénybe.

Cirógató napfény, hiányzó rokonok Szekszárdon, a Mérey utcában, a Dr. Kelemen József Idősek Otthonának udvarán pihennek az idős ellátottak. Láthatóan szívesen üldögélnek, levegőznek a gondozók felügyelete mellett. A fotó készültekor jó kedélyűek voltak, de számukra sem lehet könnyű a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet. Azonban bíznak abban, hogy a jókedvre adódik még alkalom, hiszen az időjárás-előrejelzések alapján a következő egy-két hétben is lesz lehetőségük az otthon lakóinak levegőzni. Az előrejelzések szerint ugyanis átlagosan tizenkét fok körül várható napközben a hőmérséklet a megyeszékhelyen.

Borítókép: A kellemes tavaszi napsütésben szívesen üldögélnek az udvaron az otthon lakói