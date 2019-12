Családbarát lett a szülészet

Ezt ne hagyja ki! Virsli nélkül nincsen szilveszter! Itt megtalálja a legjobb virslis recepteket!

Közel ötvenmillió forint kormányzati támogatásból családbaráttá vált a Dombóvári Szent Lukács Kórház szülészeti osztálya. Az intézmény 2009-ben elsők között kapta meg az országban a bababarát címet. A legutóbbi felújítással pedig az alternatív szülés lehetőségét is tudják biztosítani. Sarokkád, új szülőágy és állítható fénytechnika biztosít megfelelő légkört a vajúdás időszakában. Az apáknak külön szoba áll rendelkezésére, ahol le is tudnak pihenni. Az apás szülés már most is igénybe vehető.

Dr. Tóth Tamás osztályvezető főorvos elmondta, a beszerzett új CTG készülékek biztonságosabbá teszik a vajúdást, egyúttal a magzati vizsgálatok is kiszámíthatóbbak lettek a kilenc hónap alatt.

Dr. Kerekes László, a kórház igazgatója pedig hozzátette, kisebb összeget nyertek szakmai továbbképzések szervezésére is.