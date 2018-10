Családbarát önkormányzat díjat kapott Szekszárd

Családbarát önkormányzati címet kapott Szekszárd a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől. Az elismerést Ács Rezső vette át pénteken a Parlamentben. A polgármester szerdán sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a dél-dunántúli régióban egyedüli megyeszékhelyként érdemelte ki Szekszárd a kitüntetést, a megyében viszont egy másik település, Paks is megkapta a címet. Ács Rezső szerint a díjnak voltak előzményei, hiszen Szekszárd idős barát önkormányzat is. A mostani elismerésre komplex csomaggal pályázott a város. Ebben szerepelnek a TOP-os óvoda fejlesztések, bölcsődei férőhely bővítés, az óvodai sportpályák, valamint, hogy a szekszárdi csecsemők hat hetes ultrahang szűrésének költségeit a város állja. A nagy rendezvények mindegyike az egész családnak kínál programot, a Háry János Mesefesztivál pedig igazi kuriózum, de számított, hogy Szekszárdon Mecénás-díjjal és Szekszárd büszkesége címmel díjazzák a tehetségeket.

