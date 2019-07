Családi délutánnal zárult az élményt jelentő palánki hét

Szakmakóstoló a neve annak a pályaorientációs hétnek, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezett az AM DASZK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnáziumában. A NAK a kezdeményezéssel az agráriumban mutatkozó munkaerő-piaci igényekre kíván választ adni. A rendezvény az agrár-szakképesítések élményalapú megismerésére helyezte a hangsúlyt a bevont, 6–7. osztályos tanulók körében.

– Intézményünk a hétfőtől péntekig tartó program keretében húsz, a mezőgazdasági pálya iránt fogékony felső tagozatos diákot fogadott – mondta Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató. – A forma egy teljes ellátást biztosító nyári táborhoz hasonlított, azzal a különbséggel, hogy nálunk a nap végén a fiatalokat hazaszállítottuk. A tanulók megismerték iskolánkat, annak részlegeit, például az állat tartó telepet. Ezen kívül traktorra ültek, barackot szedtek, lekvárt főztek és péksüteményeket készítettek. Kollégáim, illetve a kamara munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték tevékenységüket és válaszoltak kérdéseikre.

A pályaorientációs hét családi délutánnal zárult. Az iskola könyvtárában tartott rendezvényen megjelent dr. Léber Viola, a NAK megyei szervezetének igazgatója, valamint eljöttek a program többi érintettjei is: a pedagógus kollégák, a táborlakók és szüleik is. A tanulók készültek, egyrészt finomságokat sütöttek, másrészt prezentációkkal mutatták be, hogy mit is sajátítottak el a vendéglátó intézményben. A szakmakóstoló – hangzott el a záráson – kétségkívül eredményesen zajlott, ebből következően hozzájárult ahhoz a tudatos pályaválasztáshoz, mely a jövőben a mezőgazdaságot fogja erősíteni.

Borítóképükön: Dr. Léber Viola és Simonné Szerdai Zsuzsanna a programzáró családi délutánon