Családi napon mutatták be a készülő fejlesztéseket

A Pincehegy építészeti örökségének turisztikai fejlesztésére nyert pályázati forrást a györkönyi önkormányzat. A készülő látványosságokat a hétvégi családi napon mutatta be az érdeklődőknek Braun Zoltán polgármester. A Nóta-ösvényen kültéri hangszereken lehet majd dalokat megszólaltatni, a magyarországi Pincefalvakat pedig interaktív kiállításon mutatják majd be. A gyerekeknek szánt a tematikus játszótér szinte már teljesen kész, így azt már ki is lehetett próbálni. Különlegessége, hogy minden eleme a borkészítéshez köthető tárgyat vagy alapanyagot mintáz, például hordóból készült a mászóka és a kisvonat is.

– A Pincehegyre a györkönyiek mindig kikapcsolódni jönnek, olyan hely ez, ahol találkozhatnak a barátaikkal. Most bemutattuk nekik, mitől lesz még vonzóbb ez a terület – mondta a faluvezető. Hozzátette, hogy a főtéren a nézőteret és annak környékét is fejlesztik.

A nap további programjában szerepelt légvár, arcfestés, csillámtetoválás és kézműves foglalkozás is, illetve interaktív bábelődadás és vizes terepen rendezett sorverseny is volt.