Csatornába folyhat a szőlőhegyi szennyvíz

Tengelic szennyvízberuházásáról tartott tájékoztatót Gáncs István polgármester a munkák helyszínén. Elmondta: az önkormányzat 2016-ban nyújtotta be először a pályázatát, amely sikerének köszönhetően több mint 489 millió forintos beruházást tudnak megvalósítani a Nemzeti Fejlesztési Programirodán keresztül. A bekötésnek nincs díja, de a lakosoknak a saját ingatlanjaikon belül kötelező a rákötés a hálózatra.

Tengelic–Szőlőhegy településrészen összesen száznyolcvanhat csatornabekötésre kerül sor. A szennyvízberuházás kivitelezését a Szabadics Zrt. nyerte, a terület átadása az idei év szeptemberében történt meg a részükre. A projekt építési költségei nettó 349 700 000 forintot tesznek ki. A munkálatok befejezése 2021. május 31-én várható.

– Fontos, stratégiai szempontból is jelentős beruházásról van szó, hiszen Tengelicnek Szőlőhegy a legnagyobb külterülete, a lakosság létszám­arányát tekintve – mondta lapunknak Gáncs István polgármester. – A Paks II beruházásnak köszönhetően stratégiai helyszínné is válhat a közeljövőben. Az elmúlt évben vállalkozók, magánszemélyek közel egy tucat ingatlant, építési telket vásároltak, valamint ipari ingatlanokat is kialakítottak. A további hasonló beruházásokat előrevetíti a Paks II beruházáson kívül az újonnan megépülő Kalocsa-Gerjen Duna-híd bekötési pontja az M6-os autópályával, valamint a már meglévő lehajtói csomópont.

Gáncs István hozzátette: összegyűjtik a megfelelő információkat, és az esetlegesen adódó anyagi források lehetőségeit, hogy a közeljövőben ezen településrészt a 21. századnak megfelelően alakítsák ki. Cél, hogy az ott élő és a jövőben Tengelicet az otthonuknak választó családok megtalálják itt a számításukat. A polgármester és a képviselő-testület ezen dolgozik a ciklus hátralévő részében.