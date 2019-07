Csernáton csapata aratta le az elsőséget a bogyiszlói aratónapon

Rekordszámú résztvevője volt az idei aratónapnak Bogyiszlón. A hagyományőrző megmérettetésre tizennégy csapat nevezett, akiket vasárnap reggel a tájház udvarán frissen sült lángossal és a Bogyiszlói Zenekar jóvoltából muzsikaszóval vártak.

A régi visszatérők mellett több új gárda is jelentkezett, köztük a Bukovinai Székelyek Egyesülete, amely rögvest két csapatot indított. Új induló volt a Csapó Dániel Mezőgazdasági Középiskola is, valamint a Bogyiszló erdélyi testvértelepüléséről, Csernátonról érkezett csapat is. A vajdasági testvértelepülés, Törökfalu többedik alkalommal képviseltette magát az eseményen, ezúttal három egységgel. A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör szintén régi vendége a programnak, idén két csapatuk volt. Jöttek még Sióagárdról, a házigazdák pedig a Hagyományőrző Egyesület Bogyiszló felnőtt és senior csapatával, illetve a Bogyiszlóért, Kultúráért Egyesülettel indultak.

A résztvevőket Tóth István polgármester köszöntötte, kiemelve, hogy az aratónap elsősorban nem a versenyről, hanem a barátságok erősítéséről, a jó hangulatról szól. Az aratók eztán a Bogyiszlói Horgász Egyesület tagjainak segítségével a Duna-Holtágon ladikokkal indultak el az aratás helyszínére, a Nagyszögbe, felidézve, hogy eleik árvíz után sokszor csak így tudták megközelíteni a földeket. A kijelölt parcelláknál aztán ismét megterítettek, és a lángost megfejelték az aratók reggelijével, házi finomságokkal, hiszen az aratáshoz bőven kell energia. A Szabadi Mihály, Németh József, Fülöp János alkotta zsűri többek között a reggelit is értékelte, illetve az aratók öltözékét, szerszámait, a kévék minőségét és keresztbe rakását, a learatott terület tisztaságát, valamint az összbenyomást pontozták.

Csernáton csapata most először vett részt a bogyiszlói aratónapon, de rögtön le is aratták az elsőséget. A második helyre a Hagyományőrző Egyesület Bogyiszló felnőtt csapatát sorolta a zsűri, míg a Bogyiszlóért, Kultúráért Egyesület lett a harmadik. Különdíjat kaptak a törökfalui Örökzöldek és reggelijükért a Csapó középiskola csapata. A Bogyiszlói Zenekar az aratáshoz is húzta, így többen táncra is perdültek a tarlón a munka végeztével. Délután halfőző versennyel folytatódott a program a szabadidőparkban.