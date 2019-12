Csibi Csaba kapta a Pétermann Jakab-díjat

A hagyományoknak megfelelően 2019 utolsó testületi ülése után is év végi polgármesteri fogadást tartottak Bonyhádon, amelyre a városban működő cégek, vállalkozások képviselői kaptak meghívást. Az ünnepi hangulatot megalapozó műsort követően került sor a 2015-ben alapított Pétermann Jakab-díj átadására. Ez alkalommal Csibi Csaba vehette át az elismerést Filóné Ferencz Ibolyától, Bonyhád polgármesterétől. A vállalkozó nem csak sikeres gazdasági tevékenységével, hanem kiemelkedő társadalmi szerepvállalásával is kiérdemelte a megtisztelő címet. Ennek megfelelően a díjjal járó összeget most is felajánlotta, mégpedig a fogyatékkal élők „Együtt 1 Másért” Nappali Otthonának.

Ezt követően Filóné Ferencz Ibolya évértékelőjében összefoglalta a 2019-es esztendő lezárult és még folyamatban levő pályázati projektjeit, az önkormányzat egyéb beruházásait, megvalósulás kapujában álló terveit, csokorba gyűjtötte rendezvényeit, büszkeségeit. Beszámolójából kiderült, minden eddigi számot meghalad a város idei megközelítően 6,5 milliárdos költségvetési fő összege, és az ebből több mint 4,2 milliárd fejlesztésre fordított keret.