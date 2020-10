Csoda, hogy a katasztrófa nem követelt életet

Csoda, hogy a katasztrófa nem követelt emberéletet – emlékszik vissza Péri Gábor statikus, tervező a tavaly októberben történt Herman Ottó utcai gázrobbanásra. A szakembert a balesetet követő helyreállítási munkálatokban végzett kiemelkedő munkájáért Közjóért kitüntető díjban részesítette Szekszárd Önkormányzata.

Az elismerést a Szekszárd Város Napja eseményen, a Babits Mihály Kulturális Központban adták át augusztus végén Péri Gábornak. A díjazott büszke arra, hogy cége és csapata mindig komoly felkészültséggel, kreatív hozzáállással, igényes munkával, jól összehangolt számítástechnikai háttérrel és a megrendelők elégedettségével végzi feladatait. Azonban a gázrobbanást szenvedett Herman Ottó utcai épület katasztrofális állapota és a lakhatatlanná vált lakások még őket is komoly kihívások elé állították.

Gyors és kreatív megoldást kellett találni, mert az életveszélyessé vált épület szétrobbant, de le nem szakadt födémei alá nem akartak és nem is lehetett embert engedni. Ahhoz pedig, hogy az épületek megmeneküljenek a bontástól és így az otthonok a leg­gyorsabban újjáépíthetők legyenek, egyszerű, de frappáns megoldásra volt szükség.

– Sosem felejtem el, amikor megláttam a helyszínt, arra gondoltam, hogy egy csoda, hogy a katasztrófa nem követelt emberéletet, emberéleteket.

A robbanás következtében az épület tartószerkezetei sérültek, a födémek két szinten tönkrementek, a falak károsodtak, mivel a szomszédos épülettel közösek a főfalak, ezért két épület volt érintett. A nagy kérdés az volt, milyen mértékben.

– Akkor még nem tudtuk megmondani, hogy összeomlik-e a lakóház, ezért kértük a hatóságokat, hogy az érintett két épületből mindenkit költöztessenek ki, a katasztrófavédelemmel egyeztetve pedig szigorúan korlátoztuk az épületben az ideiglenes tartózkodást – elevenítette fel a robbanás helyszíni vizsgálatának kezdeteit Péri Gábor, hozzátéve, hogy később kiderült: a falak csak kis mértékben rongálódtak. Így szerencsére csak a sérült födémeket kellett cserélni, a falakat pedig megerősíteni. A födémeket végül habbal támasztották meg, így senkinek nem kellett kockáztatnia az életét azzal, hogy „alájuk megy”.

– Az ötlet, hogy habot használjunk, igazi áttörés volt a munkánkban, az épület újjáépítésében. Lényegében ezért is kaptam a díjat, hiszen így végül nem kellett visszabontani a két épületet és a szerkezetépítés is gyorsan zajlott az Alisca Bau Zrt. kivitelezésében. A hab mintáját azóta is az irodámban őrzőm – mondta.

Péri Gábor mérnöki irodája tavaly októbertől idén februárig végezte a gázrobbanással kapcsolatos tervezési munkát. Emellett sok más kiemelkedő munkát is végeztek már. Hogy csak néhányat említsünk közülük: a Tiszára tervezett árapasztó tározók nagy műtárgyai, valamint rengeteg csarnok és épület az egész ország területén. Voltak külföldi felkérései is Németországban és Svájcban, és Mallorcára is tervezett már családi házat.

Folyamatosan fejleszti vállalkozását Péri Gábor Szekszárdon született, gimnáziumi tanulmányai után a budapesti Műszaki Egyetemre sikeresen felvételizett. A mozgalmas egyetemi évek után visszatért szülővárosába, ahol 1996-ban megalapította a Péri és Társa Mérnöki Iroda Kft.-t. Kemény, kitartó munkájával, kreatív gondolkodásával évről évre egyre sikeresebbé tette családi vállalkozását. Sikerének kulcsa a kiegyensúlyozottsága, melyet családjának, feleségének és négy gyermekének köszönhet. Szintén mérnök szülei az atomerőműben dolgoztak, ahol már az atomerőművi minősítéssel rendelkező cége is rendszeresen végez statikai tervezési feladatokat. Jelenleg a cég arculatváltását tervezi abból az alkalomból, hogy a kft. a jövő évben lesz huszonöt éves.

Borítóképünkön: Péri Gábor, a Péri és Társa ügyvezetője.