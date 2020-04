Csomagokat osztanak a rászorulóknak Szekszárdon

Naponta száztíz-százhúsz csomagot juttatnak el a rászorulóknak, tájékoztatta a sajtót a szekszárdi Tesco áruházban ma Ács Rezső. Eddig hatszázötven pakk jutott el a címzettekhez az ezerből. A szekszárdi polgármester elmondta, a darabonként több, mint tízezer forint értékű csomagok összeállítását pénteken kezdték el az üzlet munkatársai, az első napon négyszázat készítettek el, ezeket szombaton ki is osztották. Az áruház dolgozói szabadidejükből is áldoztak a feladat elvégzésére. Szabó Balázs igazgató elmondta tartós élelmiszer, tisztítószer, sőt, még sonka is kerül a dobozokba.

Ács Rezsőtől megtudtuk, azért, hogy segíteni tudjanak a vészhelyzetben, módosította a szociális rendeletet. Arról is beszélt, az ezerből hétszáz családot eddig is rendszeresen támogatott a város. További háromszáz esetben a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került embereknek nyújtanak ilyen módon segítséget. Aki krízis helyzetbe kerül, a közgyűlés szociális bizottságánál jelentkezhet, a [email protected] e-mail címen.