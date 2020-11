Csütörtöktől kötelező a maszk több városban is

Maszkot kell hordani a tízezer főnél nagyobb lélekszámú településeken a közterületeken a parkokat kivéve. Csupán a hat éven aluliak mentesülnek a szabály alól, illetve, akik sportolnak.

Már élnek a koronavírus-járvány második hulláma elleni legújabb korlátozó intézkedések, így a kijárási tilalom, a gyülekezési és csoportosulási tilalom, valamint holnaptól a kötelező maszkviselés a tízezer főnél nagyobb lakosságszámú városok esetében a közterületeken is.

Szekszárd polgármestere, Ács Rezső – egyeztetve a Fidesz–KDNP és az Éljen Szekszárd frakcióval – a kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján rendeletet hozott a maszkviselés szabályainak előírásáról. Eszerint a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak kivételével mindenki köteles a város belterületén lévő közterületeken, nyilvános helyeken, a zöld területeket, parkokat kivéve, maszkot hordani. A rendelet értelmezése szerint nyilvános helynek számít a közterületnek nem tekinthető, de mindenki számára nyitva álló játszótér és a piac, a vásár, a kutyafuttató területe is.

Nem kell viszont maszkkal eltakarni orrát, száját azoknak, akik sportolnak, mert, például futás közben az akadályozná a lélegzetvételt. Ez a rendelet egyébként november 12-én lép hatályba és december 12-én hatályát veszti.

Pakson, aki elmúlt hatéves, legjobb, ha mindenütt maszkot hord. A polgárok egészségének védelmében ugyanis Szabó Péter polgármester, kötelessége és lehetősége alapján hozott önkormányzati rendelettel előírta, hogy maszk­kal kell elfedni a szájat, orrot a város forgalmasabb részein.

Így kell az Atom tér, a Barátság útja, továbbá a Dózsa György út teljes közterületnek vagy nyilvános helynek minősülő területén, továbbá játszótéren, kutyafuttatóban, a tömegközlekedési eszközök megállóiban, a piacon és a hozzá tartozó parkoló, s egyéb nyilvános helyen, a Paksi Atomerőmű közforgalmú parkolóiban, minden üzlet, vendéglátóhely, bevásárlóközpont, egészségügyi, szociális, nevelési, oktatási intézmény, közigazgatási szerv, posta közforgalmú parkolójában, s minden nyilvános hely bejáratától számított ötven méteres körzetben.

Bonyhádon november 12-től bezár a művelődési központ, a könyvtár, a múzeum – olvasható az önkormányzat tegnap megjelent hivatalos közleményében. A tan­uszoda már hétfőtől bezárt. A sportcsarnokban a testnevelésórák és a versenysport kivételével más tevékenység nem folytatható. A piacon újabb szabályozás, szigorítás nem szükséges. A meglévő szabályok betartása mellett – kötelező szájmaszkhasználat – továbbra is nyitva lesz keddenként és péntekenként. A szájmaszk használata közterületen is kötelező. Kivételt képeznek ez alól a közparkok és a zöldterületek, például a Perczel kert, az Ifjúsági park, a Rendezvénytér és a Családi Pihenőpark. A közlemény valamennyi érintettől azt kéri, hogy fokozottan figyeljen a járványügyi szabályokra és maradéktalanul tartsa be azokat.

Dombóváron az önkormányzat a holnapi naptól helyezi hatályba azt a rendeletet a városban, amely közterületen és nyilvános helyeken a maszk használatát kötelezővé teszi. A tervezett rendelet szerint a buszmegállókban, a buszpályaudvaron, a vasútállomáson, a piacon és a nevelési, oktatási intézmények bejáratától számított huszonöt méteres területen belül lesz kötelező a védőmaszk viselése. Erre figyelmeztetőtáblák hívják fel a figyelmet a felsorolt területeken.

Megkérdeztük: mi a véleménye a maszkviselésről?

Barabás Dominik

– Kicsit elcsúsztak a szigorítással, az iskolabezárással főleg. Az este nyolc utáni kijárási tilalom viszont szerintem túlzás, nem sokan járnak akkor a városban. A köztéri maszkviselés sem fontos döntés itt, Szekszárdon, néhányan vannak kint, azok is egymástól távol. Nem szívesen hordok maszkot, de próbálom betartani a szabályokat.

Csizmazia Mónika

– Úgy gondolom, senki számára nem volt könnyű sem márciusban, sem most meghozni a korlátozásokat, melyeket szükségesnek tartok. Én már hetek óta a köztéren is a maszkviselést tartom biztonságosnak. Ügyelek a távolságtartásra, nem közlekedem tömegközlekedésben, és elengedhetetlen a gyakori fertőtlenítéses kézmosás.

Hanol Szilárd

– Az elején nem voltunk felkészülve, most pedig kétségbeesetten kapkodunk. A boltokban és a buszon oké a maszk, de szabadtéren teljesen felesleges, ahogy este nyolc órakor hazamenni is. Az emberek zöme teendői nagy részét napközben intézi el, így jól megnehezül a dolga azoknak, akik este érnének rá vásárolni vagy például tankolni.

Borítóképünk illusztráció