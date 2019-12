Dávidra a szemüvege és a jó hangja hívta fel a figyelmet

A bátaszéki Hujber Dávid egyik napról a másikra vált ismertté a tágabb környezetében. Ő az a szemüveges fiatalember, aki fellépett az egyik tévécsatorna tehetségkutató műsorában.

Dávid Demjén Ferenc dalát, a Várj míg felkel majd a napot énekelte remekül. A fiatalember kétségtelenül tehetséges, mondták róla a hozzáértők, kérdés, képes lesz-e ezt hosszabb távon is bizonyítani?

Összekarcolt szemüveggel a szemén énekelt az emlékezetes tévés műsorban Hujber Dávid. Gáspár Laci énekes, a tehetséggondozó zsűri tagja ezt meg is jegyezte és megkérdezte, miért nem javíttatja meg. Dávid erre csak annyit válaszolt, jelenleg az anyagi helyzete miatt erre nincs lehetősége. Gáspár Laci vett neki egy új szemüveget. Ez a történet az, ami miatt talán többen emlékeznek Hujber Dávidra, mint az előadására, a harmadik selejtezőn ugyanis kiesett a versenyből.

Hujber Dáviddal Szekszárdon, a szerkesztőségben beszélgettünk arról, hogy jó pár héttel a tévés szereplése után mennyiben változott meg az élete. Aznap még napközben is mínusz egy fok volt, és a fiatalember egy kis motorral tette meg a tizennyolc kilométeres utat Bátaszék és Szekszárd között. Mint mondta, azért jött motorral, mert nem volt pénze buszra, a motorban pedig még éppen volt benzin. Magára a tehetségkutató versenyre az élettársa nevezte be, amikor megkapta a „behívóját” akkor mondta el neki Veronika, hogy ő adta be a jelentkezési lapját. Meghallgatták, majd behívták a selejtezőkre, a harmadik fordulóban esett ki. Az első alkalomnál még nagyon izgult, mesélte Dávid, de sok segítséget kapott a stáb tagjaitól, így a feszültsége enyhült.

A szereplést egyhetes tábori felkészítés előzte meg, ahol csoportos feladatokat kellett megoldaniuk. Úgy érezte, látnak benne fantáziát.

A tévés szereplést követően idegenek, barátok egy­aránt gratuláltak neki. Azóta azt tervezi, hogy fellép majd különböző rendezvényeken, ehhez már vannak eszközei is, hiszen kapott egy keverőpultot, mikrofont. Gyűjti a dalokat, melyeket a közönség is kedvel, gyakorol, már csak egy agilis rendezvényszervezőt kellene találnia, aki a helyszíneket lebeszéli helyette.