Digitális Közösségi Alkotóműhely működik az iskolában

A Digitális Közösségi Alkotóműhely ünnepélyes megnyitóját tartották tegnap a Szekszárdi Szakképzési Centrum (SzSzC) Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiumában. A műhely több mint 30 millió forintból készült el. Országszerte negyven centrum gyarapodott ilyen létesítménnyel.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A Digitális Közösségi Alkotóműhelyek révén sajátíthatják el a tanulók a digitális technológia alapjait az informatika, a gépészet és az elektronika területén. Kiemelt szerepet kap a 3D tervezés és nyomtatás, az elektronikus szenzorokkal segített „okos” technológiák alkalmazása. A szakképzési centrumok jelentős része a teljes egészében magyar mérnökök által fejlesztett 3D nyomtatókat használja. Juhász Gábor, a szekszárdi Ady Endre Szakképző Iskola igazgatója ugyanakkor hozzátette: a projekt és az alkotóműhely révén, elsődleges célkitűzésként segíti a pályaorientációs tevékenységet, és várhatóan csökkenthető a tanulók lemorzsolódása is. Ezzel együtt új színtérrel gyarapodik a tehetséggondozás is.

– Az általános iskolában, vagy a már nálunk tanuló diák átélheti a műhely kínálta siker­élményt – folytatta az igazgató. – Ennek köszönhetően megmarad az a motiváció, mely a helyes pályaválasztás irányát erősíti, és a lemorzsolódás esélyét is csökkenti.

A megnyitón a közönséget Menner Ákos, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője, Dömötör Csaba, az SzSzC kancellárja, Csapó Gábor főigazgató és Juhász Gábor köszöntötte. Ezt követően a közönség megismerkedhetett a mintegy száz négyzetméternyi területen található eszközökkel: azon korszerű berendezésekkel, melyek a számítógépes tervezés, számítógépes nyomtatás, lézeres vágás szakterületén használatosak.

– Az eszközök önmagukban is különleges teljesítményekre képesek – adott tájékoztatást Juhász Gábor. – Ám a nagy előrelépést az jelenti, hogy a tevékenységek egymást erősítve összekapcsolhatóak, és az így végzett projektek révén önálló alkotások jönnek létre.

Az alkotóműhely természetesen akkor tölti be szerepét, ha a napi oktatásban kibontakoztatja a fiatalok gyakorlati kreativitását. Miként a nevében is benne van, hasznos alkotásokra ösztönzi a diákokat, illetve az oktatókat is.

– Valamennyi kisgyermek szeret rajzolni, építeni – említett egy példát az igazgató. – Ez a képesség, bár nem tűnik el, érezhetően gyengül a felsőbb osztályokban. A műhely éppen arra szolgál, hogy ez az erény újabb erőre kapjon, és a személyiséget gazdagítva kamatozzon úgy a szakképzésben, mint később az ipar területén a mindennapi munkában.