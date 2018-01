Disznótorosra volt hivatalos Fácánkertben a Fradi

Szekszárdi edzőmeccsét követően Fácánkertben vacsorázott az FTC NB I-es focicsapata egy kedves ismerős meghívásának eleget téve.

Nagy dolog az, ha egy olyan kis faluba, mint Fácánkert, egy akkora csapat busza gurul be, mint a Fradi. Pedig a szekszárdi UFC elleni edzőmeccsét követően ma délután hazánk legnépszerűbb focicsapata tiszteletét tette a mintegy 600 lelket számláló kis településen Bakó György meghívásának eleget téve.

A Faluházban természetesen fehér és zöld színnel terített asztalokkal várták a sportolókat, és meghívott vendégeket, akik részben disznótoros káposzta, sült kolbász, illetve töltött húsok, sültek közül választhattak. Ez persze némi kilengést jelent a játékosok számára összeállított étrendhez képest, amiért a táplálkozásukat meghatározó orvosi gárdával némi kompromisszumot kellett kötni. Azért azt többen is megerősítették, hogy a szorításon néha lehet, és nem is árt engedni egy kicsit. Nem mellékes, hogy a jó vacsorához szólt a nóta, nem is akármilyen, hiszen a muzsikáról a Csurgó zenekar gondoskodott.

A vendéglátó Bakó György – aki fia, Bakó Norbert révén kapcsolódik Fácánkerthez – elmondta, egykori focistaként a mai napig nagyon közel áll a szívéhez a futball. A Fradiból a Tolna megyei kötődésű Máté Csaba pályaedzővel, valamint a játékosok közül Böde Dániellel is jó kapcsolatot ápol, és már régebben felajánlotta, hogy vendégül látja a gárdát. Hozzátette, más csapatokat is meghívott már, nemrég például a Paksi FC-t vendégelte meg. Egyébként Honvéd drukker.

A Fradinál most tudták úgy alakítani a programot, hogy egy edzőmeccsel összekötve eleget tudtak tenni a meghívásnak, aminek nagyon örülnek – ezt már Máté Csaba mondta. Hozzátette, egyrészt azért, mert ezzel egy kicsit ki tudják mozdítani a fiúkat abból a monotóniából, amit a felkészülés jelent, de az sem mellékes, hogy a külföldi játékosok megismerkedhetnek jellegzetes magyar ételekkel, a népzenével, összességében egy jó kulturális programon vesznek részt. – Azt gondolom, hogy örömmel jöttek, és a visszajelzések szerint, illetve jól láthatóan, a srácoknak nagyon ízlett a vacsora – mondta a szakember megköszönve a meghívást, és hozzátéve: bíznak benne, hogy ez az este is ad egy löketet ahhoz, hogy megnyerjék a bajnokságot.

A menüről egyébként Bakó Györgyék mellett a Diófa Csárda gondoskodott, amelynek tulajdonosa Fradi drukker. Nagy Lajos meg is kérdezte, hogy tudom-e melyik három csapatnak szabad drukkolni. Szégyen, de akkor még nem voltam a válasz birtokában: a Fradinak, az FTC-nek és a Frencvárosnak!