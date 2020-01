Dombóvárra hazatért az új rendőrkapitány

Hazatérésként élte meg megbízatását az új dombóvári rendőrkapitány, aki munkája szerves részének tekinti a dombóvári közterületek és a hozzájuk tartozó községek rendjének a fenntartását, a bűncselekmények számának további csökkentését, az együttműködést a szervezeten belül, valamint az önkormányzatokkal, polgárőrséggel, mezőőrökkel.

Dr. Bognár Szilveszter ezredes, rendőrségi főtanácsos az év eleje óta a város megbízott rendőrkapitánya. Úgy érzi, hogy ezzel a megbízatással hazaérkezett. Harmincöt éve szerelt fel Budapesten, ahol három évig szolgált. Dombóvárra azért kérte az áthelyezést 1988-ban, mert jövendőbelijével azt tervezték, hogy ott telepednek le. Járőrként kezdett, majd közlekedési helyszínelő és vizsgáló lett. Már rendőrtiszti főiskolára járt, amikor 1996-ban közlekedésrendészeti alosztályvezetőnek nevezték ki. Ebben a beosztásban nyolc évig dolgozott, ezt követően az igazgatásrendészeti osztályt vezette egy évig, ezután pedig bűnügyi osztályvezető és kapitányságvezető helyettes volt. Közben elvégezte a jogi egyetemet, és 2007 február elsejétől vezette a Tamási Rendőrkapitányságot. Családjával 1988-óta laknak Dombóváron, saját családi házukban. Két gyermekük született, akik 29 és 28 évesek, és jelenleg már Budapesten élnek. Lányuk az akkori nevén Iparművészeti Egyetemen formatervező, fémműves és pedagógus diplomát szerzett, a Fazekas Gimnáziumban tanít. Építészmérnök fiuk tervezőirodában dolgozik.

Vezetői és az életét is meghatározó alapelvnek a rendet tekinti, talán ezért is lett rend­őr, és maradt ilyen hosszú ideig a szolgálatban, tette hozzá. A rend vonatkozik mind az általa irányított szervezet munkájára, magatartására, mind pedig a felügyelt települések közbiztonságára is.

Humánus és lojális vezetőnek tartja magát, akinek fontos a beosztottaival való törődés, élet- és munkakörülményeik, egészségügyi helyzetük figyelemmel kísérése, az eredményes munkához szükséges lehető legjobb feltételek megteremtése.

Célja egy élhető, kezelhető, jó munkahelyi légkör kialakítása, illetve tulajdonképpen annak a fenntartása, ugyanis véleménye szerint mind a Tamási, mind pedig a Dombóvári Rendőrkapitányság rendezett, jól vezetett szervezet, ahol kiegyensúlyozott, magas szakmai színvonalú munka folyik. Kérdésünkre elmondta, hogy éppen ezért nem kíván változtatni sem a vezetői hozzáállásán, sem pedig a dombóvári kapitányság szervezeti és munkarendjén. Illetve egy dolgon szívesen változtatna, ugyanis nincs teljesen feltöltve az engedélyezett létszám a kapitányságon. Célja továbbá az állomány stabilitásának biztosítása – ugyanis az egészségesnél nagyobb az elvándorlás a pályáról –, valamint a hiányzó létszám mielőbbi pótlása. Munkája szerves részének tekinti a dombóvári közterületek és a kapitányság hatáskörébe tartozó községek rendjének a fenntartását, a bűncselekmények számának további csökkentését, az udvarias, de határozott rendőri intézkedések foganatosítását. Inkább segítőkészséget sugározzanak a rendőri intézkedések, mint a szankcionáló jellegű magatartást – tette hozzá.

Kiemelte, mindig is fontosnak tartotta a jó együttműködést a szervezeten belül, a különféle szolgálati ágak és elemek között, valamint a polgárőrséggel, az önkormányzatokkal, vagy éppen a mezőőrökkel. Együttműködés nélkül a meglévő kiegyensúlyozott állapot nem tartható fenn, fogalmazott az új dombóvári rendőrkapitány.