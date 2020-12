Dorka egy kalózhajó fedélzetén kalandozta be a magyar tengert

A miniszter és Paks II. Ténylegesen kincses a megye. Ismét aranyat ért a borászok tudása. Jelentős bértámogatás jutott számos cégnek. Fél évszázada is jól szólt a Szinkron.

Mérföldkőhöz érkezett a Paks II. beruházás – adta hírül a július elsejei lapszám. „A Paks II. Atomerőmű Zrt. benyújtotta az Országos Atomenergia Hivatalhoz a tervezett egység létesítési engedélykérelmét. Erről adott tájékoztatást Süli János, a bővítésért felelős miniszter a térség negyvenhét polgármesterének és a Paksi Társadalmi Tanács országgyűlési képviselőinek Pakson. A hatóság 15 hónap alatt bírálja el a terveket. Ha nem találnak hiányosságot, a főépület létesítését 2021 szeptemberére engedélyezhetik, és elkezdődhet az építkezés.”

„Ötven település hozta el kincseit a Vár a megye –Tolna Megyei Értékek Napja rendezvényre” – kalauzolta az olvasókat Medinára a július 2-án megjelent tudósítás. „A közönség ízelítőt kapott azokból a hagyományokból, melyek máig egyedivé teszik szűkebb pátriánk közösségeit. Ezért is fogalmazott úgy köszöntőjében Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke, hogy a megyei identitástudat zászlajának szövetét a települések önazonossága képezi.”

Pál Dorka a Tolnai Népújság és a Teol.hu hírportál Gyermeknapi kívánság pályázatának egyik nyerteseként – családjával együtt – balatoni kiránduláson vett részt. A július 6-án megjelent, Siófokról keltezett írás arról számolt be, hogy Torkosborz kapitány látta vendégül mesebeli kalózhajóján.

„A borász szakma számára rendkívül fontos esemény zajlott a megyeszékhelyen” – közölte a július 7-i lapszám. „A 21. VinAgora Nemzetközi Borversenynek adott helyet a város.” Két héttel később megérkeztek a hírek a versenyeredményekről is. „A megye borászai kiválóan szerepeltek. Egy Champion díjat is sikerült megszerezni a hatból a szekszárdi Mikóczi Pincészetnek, a 2019-es évjáratú kékfrankos roséval. A hét nagyaranyérem közül pedig kettőt is szekszárdi borász kapott”, név szerint Heimann Zoltán, valamint a szekszárdi Mészáros Borház.

„György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára adta át a szekszárdi BHG-ASZ Kft. bértámogatásáról szóló okiratát a cég telephelyén. Szekszárdon összesen 112 cégnek jutott a kormányzati forrásból. Az átadón részt vett Horváth István országgyűlési képviselő” – olvasható a július 8-i lapszámban.

Az Agrárminisztérium Településfásítási Programjának keretében a tízezer főnél kisebb települések tizenkétezer sorfát igényelhettek ingyenesen. A július 22-i lapszám közölte, hogy megyénk kilenc települése összesen hetvenhét fára tett szert.

Kihirdették az egyetemi ponthatárokat – tudatta a július 25-i lapszám. „Az ideihez hasonlóan magas arányban még soha nem kerültek be felsőoktatási intézményekbe a jelentkezők. A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán a szőlész-borász felsőoktatási szakképzésre volt a legkönnyebb bejutni: mind az állami ösztöndíjas, mind az önköltséges finanszírozási formához kétszázhatvannégy pontot kellett elérni nappali tagozaton. A nappali óvodapedagógus alapképzésekhez kétszáznyolcvannégyben húzták meg a határt. A levelező üzleti szakoktató alapképzésekre kétszáznyolcvanöt ponttal lehetett bejutni. Egyel többel pedig már a nappali tanító alapképzésekre is.”

Az egykori Szinkron együttes vezetője emlékezett a július 29-i lapszámban a szekszárdi csapat fővárosi, az Ifjúsági Parkban tartott koncertjére a fél évszázados jubileum alkalmával. A Szegeden élő Ábrahám Zsolt elmondta, hogy tudomása szerint a Szinkron volt az első vidéki együttes, amely felléphetett a budapesti fiatalok kedvenc szórakozóhelyén.

„Mindig számíthattunk a Tolna megyei emberekre, és ők is a kormányra” György László államtitkár BHG-nál tett látogatása után pár nappal a külügyminiszter is felkereste megyénket, első állomásként Tolnát, a Fastron Hungária Kft.-t. „Szijjártó Péter személyesen adta át a kormány versenyképesség-növelő programja keretében a cég által elnyert támogatás okiratát” – közölte a július 15-i lapszám. A miniszter Szekszárdon is járt, ahol tárgyalásokat folytatott, illetve lapunknak is interjút adott. Finta Viktor főszerkesztő kérdésére – Tolna megyében milyen mértékű kormányzati támogatásra számíthatnak a gazdaság szereplői? – így válaszolt: „– Itt tizenegy vállalat kötelezte el magát, amelyek összesen 5,3 milliárd forintnyi beruházást hajtanak végre, ehhez 2,6 milliárd forintnyi támogatást kapnak. Ezáltal 1400 munkahelyet védünk meg itt. A Tolna megyeiek mindig is jól teljesítettek az egy főre jutó GDP tekintetében, annak ellenére, hogy a második legkisebb lélekszámmal bír a megye, a kilencedik helyen áll a GDP-rangsorban. Mindig számíthattunk a Tolna megyei emberekre, és ők is a kormányra.”

Borítóképünkön Szijjártó Péter és Kovács Krisztián, a Fastron cégvezetője