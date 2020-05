Dr. Kárpáti Réka mindig talál valami újat a munkájában

Érdekes, komplex munkának tartja feladatát dr. Kárpáti Réka rend­őr százados, a Szekszárdi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya osztályvezető-helyettese, akit szakterületén nyújtott kiemelkedő tevékenységéért soron kívül őrnaggyá léptetett elő dr. Balogh János rendőr altábornagy, rendőrségi főtanácsos, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője.

– Olvasóink közül nem mindenki tudja, az igazgatásrendészeti osztály vezető helyettesekén mi tartozik a feladatköréhez?

– Elsősorban szabálysértési ügyekkel foglalkozom – mondja dr. Kárpáti Réka. – Ezek nagy része közlekedési szabálysértés, melyekbe beletartoznak az anyagi káros és a könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek is. Osztályvezető-helyettesként ezen felül ellenőrzöm az osztályon dolgozók munkáját, az osztályvezető távollétében pedig az ő feladatait is ellátom.

– Miért szereti a munkáját?

– Bár az emberek általában nem így gondolják, a szabálysértési eljárások lefolytatása sokrétű feladat. Először egy kicsit nyomozók és vizsgálók is vagyunk, mivel a tényállás tisztázása során meghallgatunk, ha kell, szakértőt rendelünk ki, megkereséseket küldünk és teljesítünk. Aztán bírók leszünk, hiszen a rendelkezésünkre álló, illetve az általunk beszerzett adatok alapján döntünk a szabálysértési felelősségről, a büntetés, például pénzbírság kiszabásáról, vagy az eljárás megszüntetéséről. Végül a döntésünk végrehajtását is lefolytatjuk. Bár vannak egyszerű, egymáshoz nagyon hasonló, szinte sablonosnak mondható ügyek, mégis azt lehet mondani, hogy nincs két egyforma eset. Még tizennégy év után is találkozom újdonságokkal.

– Mit csinál legszívesebben a szabadidejében?

– Leginkább túrázni szeretek, az sem okoz gondot, ha többnapos, több száz kilométeres és sátorban alvós útról van szó. Ez számomra az igazi kikapcsolódás. Még akkor is, ha fizikailag megterhelő. Szívesen utazok, és a kevésbé látogatott helyeket szeretem, ahol nincs sok turista. Szeretek még olvasni, szinte minden nap olvasok is.

– Kedvenc könyve, filmje?

– Sok van, és nincsen közöttük abszolút kedvenc. Szeretem mind a fantasy-t, a krimiket, thrillereket, a történelmi regényeket, filmeket. Ezek érdekelnek és kötnek le igazán. Jó néha kicsit kilépni ebből a világból, és képzeletben utazni.

– Ha teljesítenék három kívánságát, mit kérne?

– Nehéz kiválasztani hármat. Talán legelőször is azt kívánnám, hogy a lányomnak úgy alakuljon az élete, ahogy ő szeretné, és mindig boldog legyen. Másodiknak, hogy a szüleimmel, akik már meghaltak, újra együtt lehessek. Végül pedig egy csendes helyen egy kis faházat kívánnék magamnak fent az Alpokban.