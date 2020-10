Dr. Kovács Klára szerint szükség van a fegyelemre

Olvasónk jelzéseiből látjuk, már várják dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos beszámolóját a fertőzéshullám újabb állomásairól. A doktornő ezúttal is szellemesen, de a tájékoztatást segítve foglalta össze a tapasztalatait.

A világjárvány szomorú híreit hallva alig hisszük el, hogy a héten nem kaptunk karanténról és tesztelésről határozatot. Üres az ügyfélkapu, pedig még vasárnap délután is bementünk megnézni. Szó szerint megkönnyebbülve sóhajtottunk fel. Tolna megyében terjedt a betegség, már átléptük az igazolt 470 esetet.

Bátaszéken egyéb betegségek taroltak, sajnos négy gyászcédula került ki a hirdető táblára. Fegyelmezettek a városlakók. Többen a helyére igazítják a maszkot, amikor meglátnak. Jól élem meg, hogy a példamutatásom másokat rendre int – írta naplójában dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos.

– Kisunokámat, a másodikos Rózánkat vártam az iskola előtt, ahol a többi anyuka a nyitott ablak mellett történő tanítás veszélyeiről beszélgetett. Elmondtam nekik, hogy én is úgy oldottam meg a folyamatos levegőcserét, hogy nyitott ablak előtt ülünk és párhuzamosan fűtünk is a rendelőben. Ez költséges ugyan, de a koronavírus fertőzés elkerülésére hatékony módszernek gondolom. Persze a tanteremben, a huzattal történő gyors szellőztetés megfelelő lehet. Hazafelé Róza jókedvűen mesélte a napját. Lázmérés, kézfertőtlenítés és mese. Óra, óra, ivós szünet, óra, óra, kinti szünet. Nagyon aranyos, ahogy a rövidszünetet és a hosszúszünetet becézgeti. Van rajtatok maszk, kérdésre a válasz egy része sejthető. Nincs. De van akinek, helyette inkább szájkosár kellene. Hogy érted? Sokat beszél fölöslegesen és csúnyán. Nem vagyunk egyformák. Ki keveset, ki sokat beszél. Ismerek a rendelőből több olyan gyereket, aki nem szólal meg felnőttek előtt, és persze olyat is, aki akkor sem hallgat el, amikor eszik vagy kitátja a száját.

Vérvétel közben a közelgő influenza elleni védőoltás „felvételének” fontosságáról győzködtük az egyik betegünket. Jó kapcsolatban vagyunk, bízik bennünk. Ezt többször megfogalmazta már. Elmondtuk neki, hogy az influenza és a koronavírus is súlyos légúti tünetekkel járó betegség. Akár egymás után mind a kettőt el lehet kapni. Én egyszer voltam influenzás, nem lehet összetéveszteni egy náthával. Szívós fajta vagyok, fájdalomcsillapítóval műtét után másnap elmegyek dolgozni, de akkor kettő napig nem volt jártányi erőm sem. Azóta az influenza elleni oltást az átvétele napján beadom magamnak. Van, hogy csíp, és fáj a helye három napig, és van, hogy nem is csíp és a helye sem fáj. Egy biztos, mióta oltom magam, azóta nem voltam influenzás.

Évente 360 oltást adunk be a kettes körzetben. Csak egészséges embert szabad oltani. Légúti vagy egyéb gyulladásos betegségek esetén az elvárt immunológiai hatás nem alakul ki, és akár a meglevő betegség lefolyását rontja a vakcina. Azt a „rossz gondolatot”, hogy azért nem adatja be valaki, mert akkor influenzás lesz, azt gyorsan el kell vetni, mert minden tudományos alapot nélkülöző téves állításról van szó.

Oltassuk be magunkat influenza ellen Ahogyan az antibiotikumok feltalálását az orvostudomány sikertörténetének tartjuk, mert azóta nem kell meghalni orbáncban, tüszős mandulagyulladásban, legalább annyira sikertörténet a védőoltások használata. Hatására több súlyos betegség eltűnt az országból, Európából. Körülbelül ennyit érveltünk az influenza elleni oltás mellett, és azt hittük sikerült meggyőznünk a kétkedőt. Másnap bejött a szomszédja a rendelőbe, hogy hallotta, hogy már oltunk, ő ma oltásra jött. Az információ átadáskor rendesen torzult. Influenza elleni oltást mindig október közepén kapjuk meg, amit mi novemberben és decemberben adunk be. Most azonban azonnal elkezdjük az oltást, amint megérkezik.

Borítóképünkön dr. Kovács Klára