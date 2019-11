Drámai bemutatót tartottak a diákoknak

Bonyhádon, a Perczel Mór Szakképző Iskolában mutatkozott be a közelmúltban a Re-Akció Roadshow, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács élménypedagógiai elemekkel gazdagított prevenciós programsorozata, amelynek megvalósításában a bonyhádi önkéntes tűzoltók és a Bonyhádi Katasztrófavédelmi Őrs hivatásos tűzoltói is részt vállaltak. Boros Brigitta, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy a nap első felében a diákok különböző témákban hallhattak előadásokat. Szóba kerültek az internet veszélyei, az elsősegélynyújtás, a börtönvilág egy fiatalkorú számára, a biztonság-kockázat-döntés-következmény szabály, a hatékony konfliktuskezelés és az önvédelem.

Ezt szituációs gyakorlatok követték, így a résztvevők láthatták, milyen könnyen válhatnak balesetek vagy bűncselekmény áldozatává. A tűzoltók, a rendőrök, és a mentők egy baleseti szimuláció során az egyes szervezetek összehangolt munkáját mutatták be, amivel az alkoholos állapotban történő vezetés következményeire és arra is felhívták a figyelmet, hogy ez akár az életükbe is kerülhet.