Édes remekműveket készített a kis csapat

Ezt ne hagyja ki! Nem érheti kritika a genderőrületet a közösségi platformokon

A gasztronómia, azon belül is a cukrászat szerelmeseinek kedvezett hétvégén Aparhant község önkormányzata, hiszen megtartották az első kézművesbonbon-készítő tanfolyamot. A reggel kilenc órától este hat óráig tartó kurzus keretében a résztvevők betekintést nyerhettek a bonbonkészítés világába, Dávidné Schneider Sára cukrász szakoktató jóvoltából.

Dávid Tímeától, a település polgármesterétől megtudtuk, nagy sikert aratott a hagyományteremtő jelleggel útnak indított tanfolyam.

– Én magam is részt vettem az eseményen és örömmel láttam, hogy a hat résztvevő mindegyike jól érezte magát. Abszolút pozitív volt minden vélemény, többen is kiemelték, hogy bár hosszúnak tűnt elsőre a program menetrendje, hamar eltelt a szombati nap – hangsúlyozta a falu vezetője. Külön kiemelte azt is, hogy elsődlegesen nemcsak aparhantiak jelentkeztek a cukrászprogramra, hanem a megye különböző területeiről, a környező falvakból, de még Szekszárdról is érkezett látogató. A kurzus keretében tizenkétféle bonbont készítettek az érdeklődők, köztük különböző krémmel töltötteket, de elsajátítottak a dresszírozás, a temperálás és a maszkírozás fortélyait is. Az érdeklődésnek és a pozitív visszajelzéseknek köszönhetően július végén ismét megrendezik a tanfolyamot.