Egész szakmai pályafutása a mostani feladatra készítette fel

Törzskari igazgatóként a Paks II. projekt sikeréért dolgozik, önkormányzati képviselőként lakókörnyezete javára tevékenykedik Leber Ferenc. Alpolgármesterként arra törekszik, hogy a városfejlesztés és az erőmű-beruházás ne egymás mellett, hanem egymással harmóniában valósuljon meg.

Több, mint három évtizede kötelezte el magát az atomenergetika mellett Leber Ferenc. A Paks II. Zrt. törzskari igazgatója sokszor érzi úgy, hogy az eddigi tevékenysége felkészülés volt arra, hogy majd valamikor olyan nagyszabású dologban vegyen részt, mint az atomerőmű-építés. Nagyon komolyan vette a nyelvtanulást, és azt is, hogy jelentős üzemviteli gyakorlattal kell rendelkeznie annak, aki az atomenergetikában szavahihető akar lenni.

Fokról fokra végigjárta az üzemviteli ranglétrát 24 év alatt az atomerőműben, ahol hat és fél évig ügyeletes mérnökként is dolgozott. Sok tapasztalattal gazdagodott, amikor egy meglehetősen nagy szervezetet, a Reaktor Osztályt vezette.

A Paks II Zrt. akkori vezérigazgatója 2012-ben kérte fel, hogy csatlakozzon az új blokkok építésére létrehozott társasághoz. Kezdetben itt is az üzemviteli területért felelt, de a projektcégeknél cseppet sem szokatlan szervezeti átalakítások, fejlesztések miatt több területen is megfordult, sőt másfél évre kissé el is távolodott Paks II.-től, amikor, az MVM Zrt. termelési és műszaki igazgatói pozícióját töltötte be.

– Ebben az időszakban is ráláttam a projektre, sőt MVM-es vezetőként egy ideig a cég felügyelő bizottságának is tagja voltam – mondta el Leber Ferenc, aki 2015 novemberében engedélyezési és felügyeleti igazgatóként tért vissza a társasághoz, ahol programigazgatóként és üzemeltetési igazgatóként, később – egészen mostanáig – vezérigazgatói kabinetvezetőként dolgozott.

Immár törzskari igazgatóként is a vezérigazgató tevékenységének támogatása a legfontosabb feladata. Szakmai tapasztalatai mellett nyelvtudását is bőven tudja kamatoztatni, mert felsővezetői szinten ő a nemzetközi kapcsolattartás felelőse is. Mindez aktív kapcsolatot jelent a társaság finn partnerével, az ugyanilyen blokkot építő Fennovoimával, a nemzetközi atomenergetikai szervezetekkel, a WANO-val, és a NAÜ-vel, valamint az orosz fővállalkozóval.

– Folyamatosan angol nyelvű dokumentációval dolgozunk, ezért sem egyszerű megfelelő kollégákat találnunk – avat be a részletekbe Leber Ferenc. Miután nemzetközi közegben forog, személyesen is tapasztalja, hogy a magyar nukleáris szakembereknek jó híre van a világban.

Az októberi helyhatósági választáson képviselői mandátumot szerzett Paks 7. számú választókörzetében. Abban, hogy megmérette magát az önkormányzati választáson ugyanaz a szellemiség motiválta, mint munkája során. Szakértelme, tapasztalatai felhasználásával szeretné befolyásolni, nem pedig passzívan szemlélni közvetlen lakókörnyezete sorsát. Elsősorban lakókörnyezetéért kíván dolgozni mint képviselő, de Szabó Péter polgármester felkérését elfogadva, alpolgármesterként is szerepet vállal az önkormányzati munkában.

A két nagy energetikai céggel való kapcsolattartásért felel és természetesen szerepet vállal a döntéshozatalban. Ebben a minőségében fontos vezérelve, hogy a város és az erőmű fejlesztése ne egymás mellett, hanem integráltan valósuljon meg.

A család, a munka, az önkormányzati és civil feladatok jól megférnek az életében, könnyen átlátja a teendőket, gyorsan dönt és gyorsan képes váltani az újabb feladatra. Személyiségéből fakadóan szeret és tud is kompromisszumokat építeni, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudna és akarna olykor sarkosan, határozottan kiállni azért, ami szilárd meggyőződése, ha erre szükség van.

Vallja, hogy a városban működő nagy cégek vezetőinek részt kell vállalniuk a közéletben. Számára ez a városvezetés mellett aktív civil szerepet is jelent: évek óta vezeti a Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületét, amelynek hozzávetőleg hetven aktív tagja nemcsak a város borkultúráját gazdagítja, hanem rendezvénypalettáját is színesíti, hiszen évente két nagy városi rendezvénynek házigazdái.

– Az idei rendkívül jó termést hozó év volt, értékeli Leber Ferenc, akinek a szőlőművelés, borkészítés mellett a Sárgödör téri, egyesületbeli miliő is értékes kikapcsolódást jelent.

A beszélgetés összegzéseként visszatér a számára nagyon fontos projekthez, a két új atomerőművi blokk építéséhez.

– Minden nap örömmel tölt el, hogy részt vehetek egy ilyen dolog megalkotásában. Minden férfiember szeret alkotni, de az, hogy egy ilyen mű létrehozásán dolgozhatok, ráadásul egy ilyen jó csapatban, az meghatározó élmény számomra. És – bár nem szeretnék nagy szavakkal élni – az is felemelő számomra, hogy az atomerőmű, amelynek létesítésén dolgozunk, hosszú évtizedeken át garantálja majd az ellátásbiztonságot, a tiszta, klímabarát energiát az ország számára – fogalmazott Leber Ferenc.

