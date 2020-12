Egy falusi pedagógus titka: nálam minden nap nyílt nap

Kevés a tanár, az alsó tagozatos férfi tanító pedig ritkaság számba megy. E pedagógusok közé tartozik Takács Gábor, aki közel negyven éve tanítja a kicsiket olvasni és számolni Szakcson. Ugyanabban az általános iskolában, amelyikbe ő is járt annak idején.

– Az elmúlt néhány évtized során eljutottunk a tintába mártogatós tolltól az érintőképernyőig. A szakcsi iskolában hogyan történtek az oktatástechnikai változások?

– Itt-ott adódott egy kis fáziskésés, de összességében tartottuk a lépést a többi iskolával – mondja Takács Gábor, aki 1983 óta alsó tagozatos tanító. – Pályakezdőként még a ’78-as tanterv alapján dolgoztam. Elő volt írva a szocializmusra jellemző egységes haladás: honnan hova kell eljutni a tanévkezdéstől a félév, illetve az oktatási év végéig az osztály egészének. Aki nem tudta teljesíteni a szintet, azt vissza kellett hagyni. Az igazgatótól rendszeres jelentéseket várt a tanács, és kérni is – például technikai eszközöket – a tanács művelődési osztályán keresztül lehetett. Akkoriban a tábla és a kréta volt a pedagógus alapvető eszköze. Rendelkeztünk még egy lemezjátszóval, egy tévével és egy szalagos magnóval. S hamarosan megjelent egy forradalmian új dolog, az írásvetítő. Celofánra vagy fóliára felírt feladatokat vetítettünk ki, s a felelő gyerek kijött, összekötözgette, kiegészítgette, megoldotta, amit kellett. Élvezték, de a gépben lévő égő nem sokáig bírta, a csere egy félhavi fizetésnek megfelelő összegbe került, úgyhogy a csodamasinát feltettük a szekrény tetejére, és ott is maradt a leselejtezésig. Valamikor 1987 körül jött be a Commodore 64-es számítógép. Elvégeztem egy BASIC programozói tanfolyamot. Írtam olyan programot, amelyik a matematikai alapműveleteket gyakoroltatta a gyerekekkel, csak az volt a baj, hogy minden iskola 1-2 gépet kapott, s nem fértek oda hozzá többen. A PC-k 1992 táján jutottak el az általános iskolákba. Ebből már Szakcsra is érkezett 15-20, úgyhogy mindenki ismerkedhetett vele. Nem sokkal később bekötötték az internetet, ami igen jelentős fejlődést hozott az oktatásba. Egyre jobb szoftvereket kaptunk, ma már lapos monitorok, Win7-es és Win10-es operációs rendszerek állnak rendelkezésünkre. S van persze elektronikus napló és digitális tábla is.

– A járvány első hulláma idején a távoktatásra való átállás könnyen ment?

– Az, hogy az iskola jól felszerelt, nem jelenti azt, hogy a családok is rendelkeznek megfelelő technikai eszközökkel. Ez egy hátrányos helyzetű vidék, a legtöbb gyerek csak egy nem túl modern okostelefonnal rendelkezik, amely egy Wordben elküldött feladatot megnyitni képtelen. Olyan üzenet juttatható csak el, hogy vedd elő a könyvedet vagy a munkafüzetedet, és ezen az oldalon olvasd el ezt, számold ki azt. Régebben se volt rózsás a helyzet. Amikor kezdtem a pályát, a nyolcvanas évek derekán, még minden kisebb településen akadtak üres pedagógusállások. Képesítés nélküli nevelőkkel töltötték fel a tanári kart. Engem, mint képzett tanítót, nagy örömmel fogadtak, úgy is, mint a „mi kutyánk kölykét”, mert annak idején itt végeztem. A szakcsi egy körzetesített iskola. Idetartozik Lápafő, Várong és Nak, de így sincsenek nagy létszámú osztályok. A rendszerváltás után privatizálták a környékbeli földeket, a téeszek megszűntek, nagy lett a munkanélküliség, a kvalifikált emberek többsége beköltözött Dombóvárra vagy más városokba, sok fiatal diplomás külföldre ment. A faluban a pedagógusokon kívül alig maradt értelmiségi. Nem az oktatásra koncentrál a családok többsége, hanem a megélhetésre.

– Mennyire versenyképes ez az iskola? Megkapják a tanulók ugyanazt, eljuthatnak ugyanarra a szintre, mint egy városi oktatási intézményben?

– Szaktanár kevés van. A pályakezdők hamar elmennek, mert sok a nehezen kezelhető kissrác, a viselkedni képtelen szülő. Konfliktus alakul ki a tanár és a család között. Nekem megvan az az előnyöm, hogy 38 éve itt dolgozom, és a gyerekek kilencven százalékának már az apját, anyját is tanítottam. Szót értek velük, elmegyek családlátogatásra, és a szülő is bejöhet, egyeztetett időpontban, bármelyik nap. Nálam minden nap nyílt nap. Megnézhetik az órát, megnézhetik, hogy szerepel a gyerekük a többiekhez viszonyítva, eloszlathatják a kételyeiket, ha vannak. Törekszem minél jobb kapcsolatot kialakítani diákjaim szüleivel, és ez eddig bejött.

Sokat sétál barna színű pulijával Takács Gábor 1962-ben született Nagykanizsán. Szülei válását követően, tízéves korában került Lápafőre. A szakcsi általános iskolában 1976-ban végzett, Bonyhádon érettségizett 1980-ban, tanítói diplomát 1983-ban szerzett Szekszárdon. Azóta, pedagógusként, Szakcson dolgozik. Munka mellett elvégzett egy programozói tanfolyamot is. Házasságot 1985-ben kötött, két lánya van. A család hosszú ideig Szakcson élt, szolgálati lakásban, 1993-ban költöztek Dombóvárra. Szabadidejében szívesen kerékpározik vagy sétál barna színű pulijával. Az apai hagyatékot, egy kisebb szőlőterületet, öccsével műveli, Lápafőn. Van pince is, de bort nem készítenek; eladják a termést. Az otelló újra felkapott fajta, reneszánszát éli Magyarországon. A pedagógus arra a legbüszkébb, hogy jól tud bánni a kis­iskolásokkal. Volt olyan évtized az életében, amikor szinte minden szeptemberben elsősöket kapott. Elindítani a gyerekeket a tanulás ösvényén a tudás útja felé, ezt tekinti szakmai munkája legfontosabb feladatának.

Borítókép: Takács Gábor alsósokat tanít abban az iskolában, ahová annak idején ő is járt