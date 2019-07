Egy hétszáz éves középkori templom romjait tárták fel

Két héten át napi nyolc órában végeztek régészeti ásatásokat Kisszékelyben, amely során feltárták a település régen elfeledett középkori templomának romjait, tájékoztatta lapunkat dr. K. Németh András, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum régész főmuzeológusa, tudományos titkára.

A településen élők már évek óta tervezik, hogy emléket állítanak elfeledett, legalább hétszáz éves templomuknak, amelyből csak néhány tárgy, építménydarab maradt meg, mélyen a föld alatt. Mivel nem szerették volna, hogy azok illetéktelen kezekbe jussanak, a sok tervezgetés után végül a Wosinsky Mór Megyei Múzeum segítségét kérték, hogy megvalósulhasson a középkori templom feltárása, megismerhessék annak történelmét, általa pedig az akkori lakosság életének egy szeletét. Legfőbb céljuk, hogy a templomnak és feltárt emlékeknek méltó helyet tudjanak biztosítani.

Kincsek is előkerültek

Július második hetében kezdték el a hivatalos ásatásokat, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Kisszékelyi Kulturális Egyesület által kötött együttműködésnek köszönhetően. A régészcsapat vezetője, dr. K. Németh András lapunknak elmondta, öt kutatóárkot nyitottak meg mindösszesen hetven négyzetméteren. A munkákban legfontosabb szakmai munkatársa, ásatásvezető- helyettese a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum régésze, Varga Máté volt.

Talajradaros felméréssel kezdtek, hogy megtudják, pontosan hol található a régi templom. A későbbiek során elsősorban ásóval, lapáttal, csákánnyal dolgoztak, de fémkeresőt is használtak. A munka sikeres volt, több alapfalat, felmenő falat találtak. Ezen kívül olyan tárgyak is előkerültek, amelyeket már most nagy becsben tartanak: apró viseleti tárgyak, mint például gyűrűk, csatok, valamint ruhákon és öveken használt, arra varrt rézlemezek, de még elvesztett pénz, érem, valamint 18. századi kegyérmek és rózsafüzérhez tartozó keresztek is. A legkorábbi érmek körülbelül a tizenharmadik század második felében készültek, de találtak érmet Mária Terézia idejéből, 1768-ból is.

Emberi maradványok

Ezeknek a tárgyaknak egy része a templom mellé temetett elhunytak tulajdonai voltak. Előkerülésük egyáltalán nem meglepő, ugyanis a munkák során két sírt is feltártak. Mint ismert, a középkorban a templomok körüli temetkezés volt a jellemző, és mivel ezen területek gyorsan beteltek, a korábbi síroknál újabb és újabb parcellákat ástak, tehát nagyon sok emberi maradvány található a régi templomok föld alatti romjainál.

Drónfelvételek készülnek

Ezen a héten a régészek még drónos felvételeket készítenek, a földmérők bemérik a kiszedett falak helyét. Mivel tervásatást végeztek, a régészeknek a rajzos dokumentálás után mindent az eredeti állapotba kell visszaállítaniuk. A falak veszélyeztetettek az időjárás miatt, szét is fagyhatnak, ezért azokat először geotextillel letakarják, majd visszatemetik a földbe.

– Ritka az ilyen civil összefogás, a tudomány és a kultúra érdekében, ezért is támogatja a múzeum a települést – jegyezte meg dr. K. Németh András.

A templom története

A templom történetéről elmondta, hogy azt valószínűleg a tizenharmadik században építették. Akkoriban az egész település a patak túlsó részén, a település mostani lakott területének másik felén volt található. Nehéz meghatározni, hogy pontosan mikor épült a templom. Mindenesetre 1332-ben említik először, méghozzá a pápai tizedjegyzékben. Aztán a tizen­nyolcadik század elején is találni róla adatokat. Több egyházlátogatási jegyzőkönyv említi még, amelyeket a püspökök jegyeztek, amikor végigjárták a plébániákat, és felmérték a templomok állapotát, felszereltségét is. Azt írták róla, hogy a templom romos, a teteje pedig beszakadt. Később, egy papi bejegyzés a helyi plébániatörténetben azt említette, hogy újították, bővítették. Nagyjából az 1740-es év körül hozzáépítettek a templomhoz egy „U” alakú toldást, az épület nyugati oldalán, amit a régészek az elmúlt két hétben meg is találták.

A falu ma is álló temploma 1823-ban épült fel egy másik helyszínen, így a gazdátlanság végül a középkori templom pusztulását jelentette. Arra vonatkozóan is kerültek elő adatok, hogy az építőanyagát az új paplak építéséhez használhatták fel.

Dr. K. Németh András elmondta, Tolna megyében több mint száz középkori templom romja található, többségük a szántóföldek alatt.

Önkéntesként segítették a munkát

Pajor Ágnes, Kisszékely polgármestere elmondta, a templom helyét a későbbiek során sövénnyel, kaviccsal, alaprajzzal, táblákkal szeretnék jelezni, valamint a terveik között szerepel, hogy a megtalált falakat romkert jelleggel felépítik.

– Kisszékely történetét 1320-tól számoljuk, jövőre hétszáz éves lesz a falu. A kerek évszám ünneplését szeretnénk összekötni az új régészeti sikerrel – mondta lapunknak Pajor Ágnes. A templom feltárásban körülbelül harmincöten dolgoztak napi váltásban, köztük sok önkéntes, – beleértve a helyi lakosokat is.

A műszeres leletfelderítést Sándor Lajos, a talajradaros felmérést Stibrányi Máté és csapata, a geodéziai munkákat a Meridián Mérnöki Iroda Kft., a drónos felmérést pedig Sandó Norbert készítette. A nem régészettel foglalkozó cégek közül a Csepregi és Társa Kft. nyújtott sokoldalú támogatást.