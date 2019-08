Egy híres elszármazott lépett fel a falunapon

Az Iregszemcsei Falunapokat Nagyboldogasszony napjához kötődően rendezik immár tizenkét éve. Az idei augusztus 15. és 18. közötti háromnapos rendezvénysorozatra a falu határain túl élőket is nagy szeretettel és sokszínű programmal várták a szervezők. Igazi fesztiválhangulat kerekedett a Kastélypark sportpályáján, ahol valamennyi korosztály megtalálta a számára kedves szórakozási lehetőséget. Az iregszemcsei kötődés fontos szempont volt a fellépők meghívásánál.

Így köszönthette Vincze Lilla énekesnőt is a színpadon Süvegjártó Csaba, Iregszemcse polgármestere, számolt be róla a Bartók Béla Művelődési Ház. Az is kiderült, hogy az énekesnő felmenői mind a településen éltek, nagyapja főmolnár volt báró Kornfeld Móricz mintagazdaságában. Szülei is itt találtak egymásra és igaz szerelemre. Vincze Lilla édesanyja is gyönyörűen énekelt. Az egykori Műkedvelők Köre tagja volt, akit az 1954-ben színpadra állított és 100 előadást megélt Csárdáskirálynő nagyoperett Cecíliájaként ünnepeltek Iregszemcsén. A művésznő koncertjére számos – a településről elszármazott – barát is visszatért.