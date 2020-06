Egy keresztet a vihar ledöntött, egy másikat megtaláltak

Szakály értékeivel, műemlékeivel két újonnan létrejött szerveződés is foglalkozik: felkutatják, leltárba veszik, gondozzák azokat. Minderről Feuerbach Szabolcs polgármester számolt be portálunknak.

A faluvezető elmondta, megyei kezdeményezésre jött létre a képviselő-testület értéktár bizottsága Gulyás Ildikó vezetésével. Feladatuk a helyi értékek felkutatása.

Megalakult továbbá egy civil szervezet is Szakályi Népi Hagyományőrző Egyesület néven, tizenkét taggal. Elnöke dr. Lábóné Británszki Erzsébet, tiszteletbeli elnöke a hagyományőrzés ügyét szívén viselő Törő György fafaragó, népi iparművész. Feladatkörük sokrétű, többek közt a vallásos emlékek, keresztek, kápolnák, szobrok, fafaragásos népművészeti és egyéb iparművészeti alkotások összeírását, felújítását, tisztán tartását végzik. Tevékenységüket már meg is kezdték, több falubeli kőkeresztet szabadítottak ki az elburjánzott bokrok fogságából.

Jól is jön most a dolgos kéz, hiszen a múlt heti heves vihar ledöntötte az 1848-as keresztet a község temetőjében. Abban nincs egyetértés, hogy villámcsapás érte, vagy a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű eső és erős szél kombinációja sújtotta. Annyi bizonyos, hogy számos jelentkező ajánlotta fel segítségét a helyreállítási munkálatokhoz. Többen anyagilag is hozzájárulnának, így a hagyományőrző egyesület most egy számlaszámot hozna létre az adományoknak.

De nem csak ez a kereszt várja, hogy visszakerülhessen méltó helyére, ugyanis az egyik szakályi lakos információja alapján Kovács Gábor alpolgármester markológépével a falu határában megtalálta az 1888-as „Fehér-keresztet” (pontosabban annak darabjait), melyet a szájhagyomány szerint Fehér Ferenc állított fel, miután földbirtokát jelentős kár érte. Természetesen ezt a keresztet is szeretnék majd eredeti helyén, épségben viszontlátni.

Nem volt igazolt fertőzött a faluban A polgármester a koronavírus-járvány első hulláma kapcsán elmondta, igazolt fertőzött nem volt Szakályban. A lakosság jellemzően fegyelmezett volt, betartották az ajánlott óvintézkedéseket. Az élet lassan visszatér a megszokott kerékvágásba, júniustól már a háziorvos és a fogorvos is a megszokott rendelési időben fogadja a pácienseket. A rendezvények kapcsán megtudtuk, hogy a nagy múltú Kaposmenti Fiatalok Találkozója biztosan elmarad. A szintén komoly hagyományokkal rendelkező szüreti felvonulás viszont idén őszre is tervben van: amennyiben a járványügyi helyzet engedi, megtartják.

Borítókép: Egy 1888-ban állított kereszt darabjai után kutatnak a falu határában