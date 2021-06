Egy nap, két település, hét sikeres fejlesztés

Két völgységi településen adott át a Magyar Falu Programból (MFP), összesen 81 millió forint összértékben megvalósult beruházásokat hétfőn Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.

– Szinte nincs olyan nap, amikor ne adnánk át egy beruházást az 58 települést felölelő választókerületemben. Ezek a programok is szemléltetik a közösen elért eredményeinket – mondta a térség országgyűlési képviselője, aki először Váraljára látogatott.

Öt beruházást avattak fel – a hatékonyság jegyében egy helyszínen: a polgármesteri hivatalnál tartott kis ünnepségen. Ennek kezdetén Sziebert Éva polgármester részletesen beszélt a megvalósult fejlesztésekről. Így a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázatról, amelyen 21 millió forintot nyertek az orvosi rendelő felújítására, valamint akadálymentesítésére. A MFP kiírásain is sikeresen szerepeltek: a nemzeti és helyi identitás erősítése elnevezésű beadványukra 21,7, a temető fejlesztésére 5, a közterületek karbantartásához szükséges gépek beszerzésére 15, míg az orvosi eszközök vásárlására 3 millió forint támogatást kaptak. Folyamatban (kivitelezés előtti szakaszban) van még egy temetőfejlesztésre beadott pályázatuk, arra 5 millió forintot nyertek. A felsorolásból is látszik, hogy eredményes munkával telt az elmúlt időszak a völgységi településen, amelynek vezetője köszönetet mondott Magyarország Kormányának és Potápi Árpád Jánosnak a segítő közreműködésért, a beruházásokban szerepet vállalóknak pedig a helytállásukért volt hálás.

A Váraljától 20 kilométerre fekvő Kisvejkén is a köszönet szavaival kezdődött az új játszótér és a temető-fejlesztés átadása alkalmából szervezett kis program. Farkas-Jókai Noémi polgármester – Sziebert Évához hasonlóan – kiemelte a kormány és az országgyűlési képviselő segítő közreműködését a közel 10 millió forint összértékű fejlesztések létrejötténél. Akárcsak Váralján, itt is a helyiek műsora színesítette a rendezvényt, ezzel is kifejezve örömüket.

– A Magyar Falu Program a települések igényei alapján folyamatosan bővült, így a 2019-es 150-hez képest tavaly már 200, idén pedig 250 milliárd forintot meghaladó forrás áll rendelkezésre a vidéki életminőség javítására. Van még feladatunk, de az elvégzett munkát bizonyítja az is, hogy a falvakban emelkedik lakosság-, illetve a gyermekek születésének száma, fejlődik a gazdaság és ezzel együtt az infrastrukturális háttér – emelte ki Potápi Árpád János. Majd úgy fogalmazott, ezért is fontos és örül annak, hogy a választókörzetéhez tartozó 56 olyan település, amely adottságait tekintve indulhat a MFP-ban minden adódó lehetőséget megragadott, és pályázott az elmúlt időszakban. Arra biztatta a polgármestereket – akik közül többen is jelen voltak a váraljai, illetve a kisvejkei átadón –, hogy továbbra is vegyenek igénybe minden olyan pályázati támogatást, amelyet a kormány lehetővé tesz számukra.