Egy személyben dönt a költségvetésről a polgármester

Az országos veszélyhelyzetre tekintettel polgármesteri hatáskörbe került a szekszárdi önkormányzat költségvetésének elfogadása. Erről Ács Rezső tájékoztatott szokásos hétértékelőjén.

Elfogadja a szekszárdi költségvetést Ács Rezső, miután az országos veszélyhelyzet kihirdetésével az önkormányzat ügyeiben egy személyben a városvezető dönt. Mint azt a polgármester hétértékelő sajtótájékoztatóján elmondta, ő gyakorol minden jogkört, amíg tart a veszélyhelyzet. Ács Rezső csütörtök délutánra összehívta még a közgyűlést, ám ekkor azt már nem lehetett megtartani. Mivel a közgyűlésnek nincs módja elfogadni a büdzsét március 15-ig, annak érdekében, hogy a várost ne sújtsák szankciókkal, szükséges volt meghozni ezt a döntést.

Ugyan az ÉSZ-frakció költségvetési tervezetet küldött szét a képviselőknek a hét közepén, a polgármester a hivatal által összeállított, a korábbi évekhez képest jóval részletesebb, már februárban elkészült első változatot fogadja el. Ács Rezső szerint, ha nem tesz így, nem csak a fejlesztések állnak le, de a város működése is veszélybe kerülhet. Ha nincs a településnek március idusára 2020-as költségvetése, kevesebb állami támogatást kap. Példaként a segélyeket említette, amelyeket egy ideig biztosan nem tudott volna kiosztani a megyeszékhely, de arról is szólt, hogy az útfelújítások elkezdésével is csúsznak.

Jelen állás szerint azonban beindulnak azok a fejlesztések, amelyeket az ÉSZ frakció és bizottságai újra kívántak vizsgálni. Így a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő és az ügyeleti központ kivitelezése, a Zöld Város projekt és a Generációk parkjának kialakítása. A polgármester abban bízik, a közgyűlés a későbbiekben sem állítja le a projekteket, hogy aztán torzók maradjanak az elkezdett épületek helyén. A beruházásokhoz a források rendelkezésre állnak.

Arra a kérdésre, hogy az új uszodával kapcsolatban mi várható, a városvezető elmondta, hogy az építkezés nem áll le, és a remények szerint a következő tanévben a gyerekek már ebben a létesítményben tanulhatnak úszni.

Ács Rezső bejelentette azt is, hogy döntései előkészítését a visszaállított polgármesteri kabinet segíti majd. Kérdésünkre azt válaszolta, ennek létszámát még pontosan nem tudja, a feladatok függvényében minimum két, maximum öt munkatársról lehet szó.

Mint ismeretes, a közgyűlésben többségben lévő ÉSZ frakció javaslatára megváltoztatta a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Ennek egyik folyománya volt a kabinet megszűnése. Most azonban a polgármester változtat a Szervezeti és Működési Szabályzaton.

A Szekszárdi Vasárnap, azaz a városi hetilap kiadója is más lesz, átkerül a Vagyonkezelő Kft.-től a városhoz. Ács Rezső szerint az újságnak a koronavírus miatt nagyon fontos szerepe lesz a tájékoztatásban, de más jelentős ügyekben is informálja a város lakosságát. A városvezető szerint ez azért sem volt halasztható lépés, mivel úgy tudja, a lapot a következő hetekben nem, vagy csupán korlátozottan jelentették volna meg, holott jelen helyzetben elengedhetetlen a rendszeres megjelenés.