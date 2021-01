Egyedül a védőoltás megoldás a koronavírus-járvány ellen

A koronavírus-járvány az ünnep alatt sem tartott szünetet. Biztató jel, hogy az új betegek száma viszont valamelyest csökken. Kérdés, január közepén, amikor a közösen eltöltött ünnepek után jelentkezhetnek a friss betegeken a tünetek, vajon hogyan alakulnak majd ezek a számok. Dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos legfrissebb bejegyzése az elmúlt napok történéseit rögzítették. Mint ebben írja: Új időszámítás kezdődik, ahol az egészség felértékelődik és ez az új értékrend az élet minden területére hatással lesz. Hiszem és remélem, hogy a többség bölcsen alakítja át az életét.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Felkészültünk a második hullámra. Szerencsére nem kell annyi lélegeztetőgép, mint gondoltuk, de kezdetben nem lehetett tudni, hogy az oxigénterápiától és a vírusellenes készítményektől a középsúlyos betegek sorsa jóra fordul, írta naplójába dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos.

– Új időszámítás kezdődik, ahol az egészség felértékelődik és ez az új értékrend az élet minden területére hatással lesz. Hiszem és remélem, hogy a többség bölcsen alakítja át az életét.

Ahogy elkezdődtek a védőoltások, innentől lassan kifele megyünk a járványból, de még most is gyakran hallom a fiatalok szájából a következő mondatot: „összevisszaság van vírusügyben.” Röviden minden esetben jelzem számukra, hogy a változó információhalmaz minden megismerési folyamat velejárója.

Az első randin néhány tulajdonságát ismerjük a mellettünk ülőnek, de minden találkozással többet tudunk egymásról. Kedvünkre való és kevésbé szimpatikus tulajdonságok egymás utáni megjelenése a megismerési folyamat lényege. Vannak „oldalról érkező” információk is, amelyek tovább színezik a képet. Így van ez a vírussal is. A hírek és álhírek egyvelege összevisszaság képzetét keltheti azokban az emberekben, akik a biológiában kevésbé jártasak.

A szemlélet kialakítása hosszú évek tanulási folyamatának az eredménye, ezt a többségtől nem várhatjuk el. Én például a műszaki dolgokhoz nagyon keveset értek, éppen ezért ezekben az ügyekben véleményt nem formálok és döntést sem hozok. Elfogadom a hozzáértők javaslatát. A járvány szempontjából nagyon fontos a hatvan százalékos átoltottság, mert jelenlegi ismereteink szerint ez a szint tudja megállítani a világjárványt.

– Szűrővizsgálati jelleggel a héten 80 antigéntesztet végeztem el, ebből egy volt „zebracsíkos”. Így nevezte el a párhuzamos csíkos pozitív tesztet a dolgozó. Ő panaszmentes hordozó volt, azóta sem lett tünete. Egy hétfőn negatív eredményt mutató dolgozónak csütörtökre megfájdult a feje. Ügyes és korrekt volt, jelezte. Mivel nem fejfájós, a munkáltató újra mintavételre küldte. A rácsöppentés után 20 másodperccel megjelent a T csík, majd a C. Irány haza, ő olyan koronás, aki vigyáz a munkatársaira.

Nagyvárosi patikai hírek szerint a gyógyszertárban megjelenő vásárlók közel 20 százaléka koronavírus-fertőzésre kér gyógyszert. Ők tesztet nem szeretnének és az elkülönítésre vonatkozó szabályokat nem tartják be! Önző módon csak saját magukkal foglalkoznak, a közösség érdekét semmibe veszik. Ők a járvány mozgatórugói, a vírus terjesztői.

Szintén patikai hír, hogy nyugtatóból és szorongásoldóból több fogy, mint valaha. Az elhúzódó stresszre adott megfelelő válasz az, hogy ennek csökkentésére segítséget kérünk a háziorvostól vagy a pszichiátertől. Látom az elektronikus térben az ellátások szaporodását. Mostanra a stabil és kiegyensúlyozott emberek is szenvednek a korlátoktól, ami az ünnepek alatt csak fokozódott.

A héten megesett, hogy egy negyvenéves betegünk a hét elején egy sötét reggelre ébredt, mert megvakult. Én is úgy éreztem, hogy itt a világ vége. Előtte 5 napig lázas volt. A kórházban koronavírus-fertőzést igazoltak nála. Képalkotó vizsgálatok készültek a fejéről. Amire azonban elkészült a negatív lelete, a látása spontán javulni kezdett. Diagnózis: látásvesztés vírusfertőzéstől. Ismét igazolódott, hogy bármire képes a koronavírus.

Bátaszéken a rendelői helyzet a következő. Mindkét fogászati ellátás dolgozói otthon vannak. A szolgálat egyik tagja beteg, a másik kontakt. Külső helyettesítéssel oldják meg a sürgősségi fogászati ellátást. A vírust ők is a munkahelyen szedték össze, mint a nem régen elhunyt háziorvos kolléga.

Tavasszal azt is megmondták, hogy az aerosol-képződéssel járó beavatkozások kapcsán a vírusos páciens a dolgozókat megfertőzheti. Pontosan így történt. Nem túl biztató, hogy az épületben dolgozók több, mint a fele már „benyalta” a vírust. Hasonló az arány a kórházakban is. Hozzánk is bejött több covidos. Őket betegvizsgálat nélkül küldtem haza, de természetesen a szükséges terápia ilyenkor is minden esetben felkerül a felhőbe és tanácsot is adunk.

Borítóképen: Dr. Kovács Klára szerint legalább hatvan százalékos átoltottság kell a vírus legyőzéséhez