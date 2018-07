Egyedülálló és különleges kínálatuk a környezetkultúra szak

A PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának legnépszerűbb képzései az idén is az óvodapedagógus, a tanító, valamint a csecsemő- és kisgyereknevelő alapszakok voltak. Pozitív fejleménynek tekinthető emellett, hogy megfelelő létszámú hallgatót tudtak felvenni például a közösségszervezés, szociális munka és üzleti szakoktató szakokra is, mondta el prof. dr. Szécsi Gábor dékán.

Lényeges változás következett be ebben az évben a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának (KPVK) életében, mondta el prof. dr. Szécsi Gábor dékán. Ennek lényege, hogy a korábban két kar (Illyés Gyula Kar, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar) integrációjából született KPVK-tól a Bölcsészettudományi Kar átvette az egykori Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar munkatársait és képzéseit.

Ez jelentősen megváltoztatta a szekszárdi képzési portfóliót, ami elsősorban azt jelenti, hogy a mesterképzések szinte átkerültek egy másik karra. A KPVK megmaradt alapképzési kínálata iránt viszont továbbra is komoly a társadalmi igény, és ez várható a jövőben is.

A Kar működését meghatározó átalakulás miatt ötvenhat fővel kevesebb hallgatót vettek fel az idén. Ugyanakkor összességében kedvezőnek tekinthetők az adatok. Ráadásul a felvételi eljárás során a minőségi szempontok is érvényesülhettek, aminek egyik fontos jele, hogy a felvettek átlagpontszámai magasabbak voltak a rendeleti minimum pontoknál.

A legnépszerűbb képzések az idén is az óvodapedagógus, a tanító, valamint a csecsemő- és kisgyereknevelő alapszakok voltak. Pozitív fejleménynek tekinthető emellett, hogy megfelelő létszámú hallgatót tudtak felvenni például a közösségszervezés, szociális munka és üzleti szakoktató szakokra is. A pótfelvételi eljárást követően pedig valószínűleg tovább javulnak ezek a mutatók. Az általános felvételi eljárást követően kétszázharmincöt hallgatót vettek fel a karra, ebből kétszázhúsz fő államilag támogatott, tizenöt fő önköltséges.

Biztató tehát az a kép, amit az idei felvételi eljárás mutat, mondta dr. Szécsi Gábor, hiszen a megmaradt képzések iránti érdeklődés a kar jövőjét is pozitívan befolyásoló folyamat. Nagyon fontos, hogy a szekszárdi kar életképes, megfelelő jövőképpel rendelkező intézményként működjön a továbbiakban is, és ennek egyik pillére a meglévő alapképzések létszámának a megtartása, esetleg emelése.

A jövő másik pillére pedig, hogy újabb, elsősorban a meglévő alapszakokra épülő mesterképzésekkel bővüljön a kínálat, tette hozzá.

A magyar felsőoktatásban különlegesnek tekinthető a KPVK idén is meghirdetett környezetkultúra alapszakja. Ilyen képzés ugyanis jelenleg csak Szekszárdon és egy budapesti egyetemen zajlik az országban. Megfelelő létszámú hallgatóval a szak idén is elindul, de további érdeklődőkre számítanak a pótfelvételi eljárás során.

Itt olyan, a környezetkultúra fejlesztésében közreműködő szakembereket képeznek, akik egyetemi tanulmányaik során korszerű ismeretekhez jutnak a művészetközvetítés, a művészeti projektek menedzselése terén is. Megtanulják, hogyan kommunikáljanak magyar, vagy uniós projektekben ezekről az értékekről és azt is, hogyan lehet befolyásolni a fiatalok gondolkodását, énképét a művészeti oktatással és más képzési programokkal. Olyan kreatív, a mai vizuális kultúra problémái iránt nyitott érdeklődőket várnak, akik nem csak tanulni fognak, hanem alkotnak is, egyfajta műhelymunkába kapcsolódhatnak be. Együttműködnek a művész-tanárokkal, kiállításokat rendeznek, közreműködnek környezet-kultúra programokban. Megszerezett tudásukat jól tudják kamatoztatni a végzést követően tervező-, építő- és design stúdiók munkatársaiként, művészeti alapiskolák oktatóiként, vagy művészeti projekteket menedzselő cégek alkalmazottaiként, tette hozzá a PTE szekszárdi karának dékánja.