Egyetértést fejez ki a babazászló

Babazászlós felhívással fordult az önkormányzatokhoz a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom. A kezdeményezéshez Szekszárd is csatlakozott, és szerda óta ott lobog a polgármesteri hivatal homlokzatán egy gólyával és a mozgalom emblémájával díszített zászló. Ács Rezső polgármester elmondta, hogy a kormányzati intézkedésekkel összhangban az önkormányzat is hozzájárul ahhoz, hogy könnyítsenek a családok életén. Ennek részeként 2018 óta a város állja a szekszárdi csecsemők ultrahangvizsgálatát.

– Ezt azért tartom fontosnak, hogy ne az anyagi lehetőségeken múljon, hogy a családok nyugodtak lehessenek gyermekük egészségi állapota felől – mondta Ács Rezső. Emellett tavaly óta babautalványt is adnak, minden újszülött után 10 ezer forint értékben, amellyel az életkezdéshez nyújtanak támogatást.

A polgármester arról is beszélt, hogy nő a születésszám, és a legfrissebb adatok szerint tavaly 260 újszülöttel gyarapodott Szekszárd, hússzal többel, mint az előző évben. Ezzel együtt a házasságkötések számában is emelkedés tapasztalható, és tavaly háromszáz pár lépett frigyre a megyeszékhelyen. – A zászlóval is azt szeretnénk üzenni, hogy érték a gyermek – mondta a városvezető, hozzátéve, hogy nem ez az első együttműködésük a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, hiszen korábban a vándorbölcső mozgalmat is együtt indították el.

Pintér Dóra, a mozgalom szekszárdi képviselője elmondta, a mostani akció lényege, hogy azoknál az önkormányzatoknál, amelyek egyetértenek a kívánt gyermekek megszületésével, tegyék ki a polgármesteri hivatal épületére az eredetileg újszülöttes házaknál használatos babazászlót. De ugyanígy cégek is igényelhetik azt és magánszemélyeknek is tudnak kölcsönözni rózsaszín vagy kék színben attól függően, hogy kislányt vagy kisfiút hozott a gólya. Ez a lehetőség és a vándorbölcső is nyitott nemcsak a szekszárdi, hanem a környékbeli településeken élő családok előtt is.