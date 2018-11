Egyetlen kóbor ebet sem hagy magára

Egy felelős kutyatartó nem csak attól nevezheti magát felelősnek, hogy saját kutyájáról megfelelően gondoskodik, és figyelembe veszi az igényeit. Egy jó kutyás más állat mögé is „belát.”

– Amióta az eszemet tudom, az állatokért élek és teszek. Tíz éve népszerűsítem az állatvédelmet és az örökbefogadás fontosságát. Mentorom Kis Melinda, a bonyhádi Kíra Völgységi Kutyamentő Egyesület elnöke, akivel immár öt éve dolgozom együtt, és rengeteget tanultam tőle – mondta Patócsné Szendrei Anita.

Húsba vágó lánc, éheztetés, verés: mindennaposak a botrányok, a szerencsétlen állatokat ért atrocitások. Az állatvédőket természetesen az állatkínzással kapcsolatos események is cselekvésre késztetik.

– Célul tűztük ki az állatkínzás elleni harcot, ebbe több minden beletartozik – folytatta a kutyamentő.

– Csontsovány, súlyosan bántalmazott, testileg és lelkileg összetört állatoknak nyújtunk segítő kezet. Egyetlen kutyust sem hagyunk az út szélén, megyünk télen a nagy hóban, nyáron a kánikulában, éjjel és nappal, ha kell, ha szükség van ránk. A kutya egy érző lény, akinek szüksége van útmutatásra, szeretetre, gondoskodásra. Éppen ezért fontos, hogy felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy ha nem megfelelő tartási móddal találkoznak, ha a környezetükben legyengült, beteg állatot látnak, beszéljenek a tulajdonossal. Amennyiben ez nem vezet eredményre, forduljanak az önkormányzathoz – a jegyző az első számú helyi állatvédelmi hatóság –, vagy valamelyik állatvédő szervezethez.

Az, hogy mit tartunk állatkínzásnak, egyébként nem objektív dolog, hanem történeti-társadalmi folyamatok következménye.

– Az emberi kegyetlenség határtalan. A jogi háttér hiányos, látszik némi javulás, de az állatkínzók nagyon kevés esetben nyerik el méltó büntetésüket – jegyezte meg Patócsné Szendrei Anita. – Az elkövetők csak jóval kevesebb mint tíz százaléka kapott eddig ténylegesen letöltendő börtönbüntetést. Tudatosodjon végre mindenkiben, hogy az állatkínzás bűncselekmény, börtönben a helye bárkinek, aki kegyetlenségből, szórakozásból fájdalmat okoz egy védtelen állatnak.Balázs László

A kutya jelez, de nem csengő, hanem érző lény

Anita csak idén a völgységi településről 17 kutyát vitt ivartalanítani. Folyamatosan telt menhelyekkel dolgoznak az állatvédők, szerinte önkéntes befogadóból kellene sokkal több. Elsős kislánya, Polli kétéves kora óta jár vele menteni, gyereke már ebben nő fel, tudja, hogy a kutya ugyan jelez, de nem csengő. Fontosnak tartja, hogy már a legkisebbeknek is elmagyarázza, hogy a négylábúak érezni és szenvedni is képes háziállatok. Tartásuk felelősséggel jár, nem csak a hétköznapokat, a nyaralásokat is gondosan tervezni kell. Ezért tervezi, hogy több általános iskolában és óvodában az odafigyelésről tart majd előadásokat. Karácsonyi jótékonysági akciója keretében adományt gyűjt a bonyhádi kutyamenhelynek. Főleg konzervet, száraz tápot, takarókat, plédeket vár a – bonyhádi óvodákban, Nagymányokon, Hidason, Tevelen – kihelyezett gyűjtőpontokon. December 22-én pedig a Vörösmarty művelődési házban gyerekeknek rendeznek műsorral egybekötött „kutyás” karácsonyt.