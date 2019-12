Egyházakra és világiakra nyitott konferenciákat szerveznek

2003-ban alakult az Egyházi Közművelődési Egyesület, azzal a céllal, hogy mindazokat a szakembereket összefogja, akik a visszakapott egyházi ingatlanokban kulturális és közművelődési tevékenységet végeznek, nyilatkozta Kádár Zsolt református esperes, az Egyházi Közművelődési Egyesület elnöke, a konferencia levezető elnöke.

A céljuk, hogy az ország különböző helyein tartsanak olyan konferenciákat, ahol szakemberek számolnak be arról, hogy a közösségi művelődés terén mi a teendő. Ez a mostani konferencia egy kicsit előretekintés, hiszen jövőre lesz a római katolikus egyháznak egy nagy rendezvénye, az eucharisztikus világkongresszus, melynek Magyarország ad otthont, ezzel együtt a Magyarországi Evangélikus Egyház meghirdette a következő évet az úrvacsora évének. A keresztény liturgiának a középpontjában az eucharisztia, illetve a protestánsoknál az úrvacsora áll.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a konferencia ökumenikus, mondta Kádár Zsolt. Tehát katolikus és protestáns egyházak is benne vannak, volt időszak, amikor unitárius és izraelita előadójuk is volt. Illetve minden konferenciát a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen rendeznek, vagyis nem kizárólagosan egyházi emberek nyilatkoznak meg, hanem mindazok, akik a közművelődésnek az elkötelezettjei ma Magyarországon.

Általában advent idején rendezik ezeket a konferenciákat. Akik eljönnek távoli városokból, azok azért jönnek, mert már volt tapasztalatuk arról, hogy ez egy komoly szakmai konferencia, ugyanakkor egy különös testvéri közösség, osztotta meg Kádár Zsolt.

Orbán Attila, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke azt deklarálta, hogy úgy, ahogy megfogalmazza az Alaptörvényünk a preambulumban, hogy Magyarország számára a keresztény hit és Isten az első helyen áll, nekünk is fontos megyei szempontból ezt hangsúlyozni, hogy egy értékeken alapuló, ugyanakkor innovatív, fiatalos megyét építsünk. Egyrészt hit által tudjuk valóban elismerni ezt a szép környezetet itt Tolna megyében, és a hit tesz minket képessé, hogy hűségesen védelmezzük és gondozzuk ezeket az értékeket. A jövő szempontjából is nagyon fontos a hit, hogy a Szentlélek vezetését kérve jó gondolataink legyenek a jövőt illetően.

Krisztus mindenkié

Kárász Gábor, a Szekszárdi Római Katolikus Plébánia lelkipásztora a 87. zsoltárról beszélt. Jézus Krisztus mindenkihez eljött, mindenkié, nemcsak a katolikusoké, mondta. Sokak mellett Ódor János múzeumigazgató is előadást tartott, aki a Wosinsky Mór Megyei Múzeum közművelődési kapcsolatrendszerét mutatta be, és persze a múzeum keresztény emlékeiről is elmondott pár gondolatot.