Egyházközségi és sportvezetőként is dolgozik a jegyző

Bor Imre, Herczeg József, Hajdú János, Süli János és Szabó Péter. Ez a paksi polgármesterek névsora, akik mellett a jegyző ugyanaz volt 1991 óta: dr. Blazsek Balázs, aki 2003-ban címzetes főjegyzői státuszt kapott.

– Mi a titka?

– A politikai semlegesség – mondja a főjegyző. – Nemcsak részemről, hanem az egész hivatal részéről. Ez egy végrehajtó szervezet, tudomásul kell venni, hogy a mindenkori városvezetést és képviselő-testületet kell kiszolgálni. Természetesen nem elvtelenül, hanem a jogszabályoknak megfelelően, minőségi szakmai munkát végezve. Tegyük hozzá, hogy Paks szerencsés helyzetben van, a viszonylagos anyagi jólét miatt. Olyan ez, mint a házasság. Ha megvan az anyagi stabilitás, akkor a konfliktusok könnyebben elsimíthatók.

– Melyek voltak a pályafutása eddigi legemlékezetesebb eseményei?

– Szépen lerendeztük a tulajdonosváltást a kilencvenes évek elején. Miközben az ország hangos volt a Tocsik-ügytől és más botrányoktól, Pakson korrekt módon zajlott le a privatizáció és az önkormányzati vagyonátvétel. A katolikus iskola beindítása is a kellemes emlékeim közé tartozik. Ennyi idő alatt akadtak persze negatív történések is. Például, elég erőteljes, kívülről szított lakossági tiltakozás történt, amikor a kiégett kazetták helyi tárolója megépült, mert az oroszok 1998 után már nem vitték el azokat. Akkor szembesültünk azzal, hogy mennyire instabil az elfogadottsága ennek az iparágnak. Holott a város a jólétét ennek köszönheti. Különösen nagyot léptünk előre Süli János polgármestersége idején, aki elérte, hogy az atomerőműtől jelentős, mintegy kétmilliárd forintos építményadó folyjon be. Az emlékezetes események sorába a most következő évek történései is beletartoznak majd: Paks II. építése és a járulékos beruházások, infrastrukturális fejlesztések.

– Úgy tudom, hivatali munkája mellett az egyházi és a sportéletben is tevékenykedik.

– Körülbelül húsz éve vagyok a paksi Római Katolikus Egyházközség képviselő-testületének világi elnöke, s körülbelül ugyanennyi ideje a Paksi Sportegyesület elnöke. Az én dolgom, illetve a testület, az elnökség dolga a tárgyi feltételek megteremtése. Annak biztosítása, hogy a plébános, az edző, a hívek, a játékosok megfelelő körülmények között tevékenykedhessenek, tartsuk rendben a létesítményeket, legyen fűtés, világítás, szüntessük meg a beázást és így tovább.

– Az is ritka dolog, hogy valakit címzetes főjegyzővé neveznek ki. Hogyan történik ez, és respektálják-e a kollégák?

– Ez egy szakmai elismerés, amit a miniszterelnök adományoz. Egy munkahelyi vezetőnek mindig óvatosan kell fogadni a beosztottjai kedvességét, a hierarchiából adódóan. De az tény, hogy a paksi hivatalok közötti munkaerőmozgás során nem innen elmenni, hanem idejönni szeretnének inkább a kollégák.

