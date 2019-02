Egymás képességeit erősítve építhető a házasság

Az emberi kapcsolatok, az egymás közti kommunikáció nehézségeiről, ezek megoldási lehetőségeiről beszélt dr. Mihalec Gábor pár- és család terapeuta kedden este Dombóváron a Tinódi Házban. Az előadáson – amely a Házasság Hete programsorozat egyik állomása volt – személyes példákon keresztül mutatta be az érett érzelmi intelligencia lényegét, és hangsúlyozta, hogy a hét pontban felsorolt viselkedési minta tanulható, fejleszthető, nem velünk született adottságok. Tehát az érzelmileg egészséges nő vagy férfi képes feloldani elszenvedett sérelmeit, képes jót feltételezni a másikról, továbbá szabályozza indulatait és törekszik érzelmeit ítéletmentesen, építőmódon kifejezni. Majd receptet is kaptak a vendégek a pozitív hozzáállás gyakorlati elsajátításához. Kiemelte azt is, hogy egy nő és férfi együttélésében egymás képességeinek erősítésével tudják sikeressé tenni házasságunkat, nem pedig a partnerük leépítésével.

A hét további részében Fenyvesi Gábor és Deli Orsolya koncertjén vehetnek részt az érdeklődők, valamint a szombati „Élet-Kóstoló”-ra ifjú házasok kaptak meghívót. A jegyeseket megáldásával, valamint a házasok vasárnapi fogadalomtételével zárul Dombóváron is az egyhetes rendezvénysorozat.