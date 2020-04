Egyre több óvodában tartanak ügyeletet

Több óvodában is ügyeletet tartanak. Elsősorban azokat a gyerekeket fogadják, akiknek szülei az egészségügyben, rendészeti, kereskedelmi területen vagy a katasztrófavédelemnél dolgoznak.

Arra kell számítani Ács Rezső, Szekszárd polgármestere szerint, hogy egyre több gyereknek kérnek majd intézményi felügyeletet. Ennek oka, hogy elfogy a szülők szabadsága, illetve mind többen kezdenek ismét dolgozni.

A Szekszárdi I. Számú Óvodában jelenleg nincs ügyelet, ugyanis mint azt Sebestyén Györgyi vezetőtől megtudtuk, erre még nincs igény. A veszélyhelyzet kihirdetése utáni első héten még három gyermek jött oviba. Azóta egy-egy jelentkező van, de amint meghallja a szülő, hogy csemetéje egyedül lenne, inkább igyekszik maga megoldani a helyzetet. – Ha viszont hosszabb ideig elnyúlik a veszélyhelyzet, valószínűleg szükség lesz arra, hogy kis csoportban fogadjuk az ovisokat – mondja a vezető. Hozzáteszi, hogy ezt felkészülten várják.

A szekszárdi Wunderland Óvodában március 30-tól egy kicsire vigyáztak, most már hétre, tudjuk meg Häfner Adéltól. Az óvodavezető tájékoztatása szerint azoknak a szülőknek a gyerekeit felügyelik, akik a veszélyhelyzetben elengedhetetlen munkát végeznek, így például az egészségügyben, a katasztrófavédelemnél, rendészeti vagy kereskedelmi területen dolgoznak. Az egyedülálló szülők gyerekeit is fogadják, hiszen fontos, hogy megmaradjon a családok megélhetése. Munkáltatói igazolást senkitől sem kérnek. Itt arra számítanak, hogy május negyedikétől még több, nyolc-tíz ovisra is vigyázni kell.

Vidéken sem áll meg az élet Természetesen kisebb települések óvodái is nyitva állnak azon szülők gyerekei előtt, akik dolgoznak. Zentai Ágnes óvodapedagógus tájékoztatása szerint Kölesden kilenc kicsire vigyáznak. Ráadásul ez nem puszta megőrzést jelent, hiszen fontos, hogy a gyerekek változatlan ütemben fejlődjenek. Azok, akik otthon tartják csemetéiket, az intézmény honlapján érik el a meséket, feladatokat, illetve feladatlapokat tesznek ki az óvoda bizonyos pontjára úgy, hogy ezeket a lehető legkevesebb érintkezéssel el lehessen vinni.

Borítókép: A szekszárdi Wunderland Óvodában két hét fertőtlenítés után indult el az ügyeleti működés