Egyre többen igénylik a védőoltást Bonyhádon

Bonyhádon is folyamatosan zajlik a koronavírus elleni védőoltás beadása: a háziorvosoknál és a kórházban vehetik fel a vakcinát mindazok, akik regisztráltak. A 2. számú körzet háziorvosa, dr. Papp Tivadar is éppen oltáshoz készülődött, amikor a Perczel utcai rendelőjében jártunk. Azt mondta, naponta 10-60 páciensnek tudja beadni a vakcinát, attól függően, hogy mennyi oltóanyag érkezik hozzá.

Örömmel jegyezte meg, hogy az idő előrehaladtával egyre népszerűbb lett a vakcina, folyamatosan növekszik az emberek oltási kedve, ami több szempontból is fontos a háziorvos szerint. Egyrészt azért, mert ezáltal nagyobb a védettségünk a vírus támadásával szemben, másrészt már mindenki visszatérne a korábbi, megszokott életéhez, aminek alapvető feltétele a magas átoltottsági arány. Dr. Papp Tivadar hangsúlyozta, jelenleg még a szájat és az orrot eltakaró védőmaszk használata, valamint a távolságtartás is elengedhetetlen szempont a biztonság elérésében, de reményei szerint most már hamarosan eljutunk a védekezés azon szakaszába – az oltások előrehaladtával –, hogy fellélegezhetünk.

Hogy ez mikor lesz, az rajtunk is múlik, ezért is fontos az oltás felvételének igénylése. A háziorvos tapasztalata szerint amellett, hogy egyre többen, köztük fiatalok is kérik a vakcinát, felkészülten érkeznek a páciensek: szinte kivétel nélkül hozzák magukkal az internetről letölthető – és a háziorvosoknál is megtalálható – beleegyező nyilatkozatot. Ennek kitöltése, aláírása ugyanis alapvető feltétel a védőoltás beadása előtt. – Közösségbe és kerékpárversenyekre járok, rendszeresen sportolok – indokolta a rendelőbe érkező Salamon László, hogy ő miért döntött az oltás felvétele mellett. Hozzátette, nem habozott sokáig, időben regisztrált a vakcinainfo.gov.hu weboldalon, hiszen fontosnak tartja, hogy biztonságban tudhassa szeretteit és önmagát.

– Tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, de nagyon remélem, hogy az idei nyarat már szabadabban tölthetjük, eléri addig az ország a megfelelő oltottsági arányt – jegyezte meg Salamon László. A háziorvosi praxisok mellett a kórházi oltóponton is ennek érdekében zajlik a megfeszített munka. Az önkormányzat és önkéntesként a városi intézmények dolgozói is segítik az oltópont működését.