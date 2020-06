Egyre többen szeretnének gyorsan meleg ebédhez jutni

Nagy az igény a gyors büfékre, önkiszolgáló éttermekre, bár mindkettőből viszonylag kevés van a megyeszékhelyen. Az elmúlt pár évben megyénk több településén is gomba módra szaporodtak el a hot-dogosok, lángost, hamburgert, szendvicset kínáló árusok, idegen szóval street food-osok, ahol az ember perceken belül hozzájut a kívánt ételhez.

Sorolhatnánk a városokat, de még a nagyobb falvak neveit is a megyében, ahol legalább egy utcai lángosost, hamburgerest, hot-dogost, gyrosost találunk, Hőgyésztől Bátaszékig, Szekszárdtól Simontornyáig mindenütt akad belőlük néhány. A városokban divatba jött az is, hogy különböző nemzeti – főleg ázsiai – ételeket is kínálnak ablakon keresztül. Van, aki pohárban, van, aki tálcán, a lényeg, hogy a fogyasztó az utcán, sétálás közben, munkába menet bonyolítja le az étkezését. Ezzel időt spórol magának.

Az egyik ilyen kis szekszárdi üzlet vezetője elmondta, kezdetben hamburgert, hot-dogot és melegszendvicset árultak, majd ezeket kezdték el variálni, a hamburger mellé adtak sült krumplit is. Később felvették a kínálatukba a gíroszt is, majd kínai ételeket. Ma már alig győzik a kiszolgálást, főleg a hónap első három hetében.

Szekszárdon most úgy tűnik egy nagyon várt igényt valósít meg az a vállalkozó, aki múlt hétfőn nyitotta meg étkezdéjét a városközpontban. Az önkiszolgáló rendszerű étterem üzletvezetője elmondta, főzelékeket, leveseket, frissensülteket, rakott ételeket és különleges készételeket lehet gyorsan helyben, vagy elvitelre elfogyasztani. A vásárló maga dönti el, mekkora adagot, mit választ és eszerint is fizet. A családi vállalkozás főleg a környékbeli munkahelyeken dolgozókra számít.

A gyorsétkezdék reneszánszát az is segíti, hogy a rohanó életmódunkba, a legtöbb munkahelyen félórásra szabott ebédidőbe, remekül beilleszthetőek és közben meleg ételt kínálnak.

Igazodnak a fogyasztói igényekhez Bátaszéken lángossal kezdte a büfézést az általunk megkérdezett „utcai étkezde” vezetője. Újdonságnak számított, hogy a nehezebb olaj helyett kókuszolajat használt. Mivel egyre többen mentek hozzá, a vállalkozás kiköltözött a fő útra, és bővítette kínálatát. Ma már szinte mindent főznek, amire van igény, így magyaros, olaszos és kínai ételeket is. Nagyon sok a vendégük, a többség csomagoltan viszi magával a kiválasztott terméket. A másik kényelmi szolgáltatás a házhoz szállítás. Ebben az esetben a vendégnek egy lépést sem kell megtennie a meleg ételért. A kijárási korlátozás idején sok olyan vendéglátóhely is bevezette ezt a szolgáltatást, amely korábban nem vállalta. A legtöbb esetben ez bevált, ezért az újranyitás után is szállítanak házhoz.

Borítókép: illusztráció