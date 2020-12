Újabb és újabb nehézségek elé állít bennünket a Covid-járvány

A Covid előtti időkben többször mondta azt, hogy már semmitől sem fél. Mostanra ezt átértékelte. Félelmetes ellenség a koronavírus, írta naplójában dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos. Tapasztalatai szerint sokféle lehet a betegség lefolyása, nem tartja magát szabályokhoz.

December van és még mindig nem látjuk a járvány második hullámának a végét. Dr. Kovács Klára háziorvos naplót vezet a betegség kezdete óta, melyben feljegyzi – és olvasóinkkal is megosztja – a tapasztalatait.

– Minél jobban megismerjük a koronavírus által okozott elváltozásokat, annál inkább szeretném, hogy védőoltással előzzük meg a következményeit. Az emberek többségének a várakozás és a kiszámíthatatlan helyzetek nagyobb stresszt jelentenek, mint a biztos rossz. Már eljutottam arra a pontra, hogy tartok a megbetegedéstől. Ma este egy kedves munkatársammal lett volna szakmai megbeszélésem, de lemondta. Tudtam, hogy kórházban van az édesanyja, de azt eddig nem mondta, hogy romlott az állapota. Látogatót a kórház egyetlen osztálya sem fogad, őt felhívták, hogy menjen be elbúcsúzni. Megrázó volt, ahogy azt mondta, hogy most indul. Nem volt ismeretlen a szituáció, ugyanis az idősotthonban is szólunk a hozzátartozónak, ha tudjuk, hogy közeleg az utolsó óra. Minden beteghez beengedjük elbúcsúzni a hozzátartozót. Így van ez a covidos páciensek esetén is.

– Naponta új és újabb nehéz élethelyzet elé állít bennünket a járvány. Amerre nézek, veszteséget látok. A héten tovább nőtt az igazolt koronavírusos betegek száma. A postások is panaszkodtak, hogy a fertőző betegségre figyelmeztető piros papír, miszerint tilos a belépés, nincs a bejáratokra kitéve. A munkatársaik rendszeresen fertőzött területre lépnek, akaratuk ellenére kockáztatják az egészségüket. Arra kérem a betegeket, hozzátartozókat, hogy a hívott és hívatlan „vendégek” érdekében, a bejáratra jól látható módon írják ki, hogy a házban fertőző beteg tartózkodik. Amiért bevett szokás a „harapós kutya” figyelmeztetés használata, éppen azért célszerű előjelezni a fertőzésveszélyt is.

– A héten Bátaszéken is megkezdődött a tesztelés. A koronavírus nukleokapszid fehérje-antigén kimutatását céloztuk meg az iskolákban és az óvodában és az általam ellátott idősotthoni dolgozókon. Önkéntes volt a vizsgálat. A felsorolt intézményekben egy kivétellel, minden teszt negatív lett. A gimnáziumban foghíjas volt a csapat, ott tantermi és online oktatás párhuzamosan folyik. A többi intézményben a munkavállalók izgatottan, de szívesen vállalták a vizsgálat minimális kellemetlenségét. Sőt, akik most nem kérték a vizsgálatot, úgy summázták a tesztelést, hogy legközelebb ők is szeretnének néhány törlést az orrukba.

– Az óvodában olajozottan ment a vizsgálat, a szükséges dokumentációt mindenki előre kitöltötte. Az intézményvezető volt az első. Helyes, én is így csináltam volna. A mintavételek után következett az eredményhirdetés, amit nagy izgalommal várt a csapat. Tökéletes eredmény született: „mindenki negatív lett”. Tapsoltak, csapatöröm volt. Óriási kő esett le mindenki szívéről. Másik intézményben találkoztam néhány dolgozóval, aki nem rajongott a tesztelésért. Természetesen, ami önkéntes, az nem lehet kötelező. Megértem, hogy sokaknak komoly probléma a jövedelmük 60 százalékából megélni. Olyan dolgozók is vannak, akiknek a táppénz alatt elmaradó munkát utólag pótolni kell, mint az iskolában a leckét. Ennek ellenére a közösségnek az az érdeke, hogy otthon maradjanak a vírust terjesztő dolgozók, azok, akiknek az antigén tesztje pozitív lesz, ezzel védjük a kollektívát a fertőzéstől.

– Maga a mintavétel orrból vagy garatból történik. Én orr­ból veszem, mert így nincs étkezési és folyadékbeviteli megszorítás. A mintavevő vékony pálca igen hajlékony, művészet vele sérülést okozni. Mintavétel után még a férfiember szeme is könnybe lábad, de nem a fájdalomtól, hanem reflexesen. Van, aki tüsszent. Minél több terjesztőt csípünk nyakon és teszünk karanténba, annál inkább lassul a járvány. Az antigén teszten pozitívnak talált dolgozók a háziorvosukat keresik telefonon és a továbbiakban ő rendezi a sorsukat. Ha valakinek pozitív lesz a tesztje, akkor a legújabb eljárás szerint a munkába állásnak a 0 nap karantén után egy negatív PCR a kritériuma.

– Amikor telefonon orvost hívnak, akkor az asszisztens rutinosan kikérdezi a telefonálót a beteg állapotáról, majd zárszónak mindig hozzáteszi, a kutyát tessék becsukni. Most is így történt. A kicsike ház, parányi kapujában izgatott középkorú férfi várt, aki a szorongását oldandó már ivott pár pohárkával. „Szia, Klárikám. Hogy vagy?” Inkább a kutyát fogd meg, hogy be tudjak menni a beteghez.” Közepes méretű négylábú volt. Már vártam a megszokott választ, amit eddig már több százszor hallottam: „Nem harap!” Most meglepő válasz érkezett: „A kutya fogatlan, mint én.” Mérhetetlen szomorúság volt a hangjában. A vidéken élők fogászati státusza elborzasztó. Szerintem sokan nem tudják, hogy még ma is élnek köztünk emberek, akiknek a szobájában döngölt föld a padló. Egy lavór a fürdőszoba. A mélyszegénység mindig elgondolkodtat, főleg ha betegséggel társul. Náluk Covid nélkül is nehéz az élet.

Ezt tudja a gyorsteszt Az antigén gyorstesztről érdemes tudni, hogy a fertőzés késői szakaszában 50 százalékban szokott pozitív eredményt hozni. Akkor pozitív, ha a nyálkahártyán olyan mennyiségű vírus található, ami eléri a kimutathatóság határát. Ha csak néhány vírus kószál a légúti hámon, akkor a teszt negatív, egyébként ilyenkor a vizsgált személy potenciálisan nem fertőzőképes. A vizsgálatokat tünetmentes dolgozókon végeztük, tehát, nem nagy csoda, hogy ők negatív tesztet produkáltak és nem tartoznak a vírusterjesztők közé. Arra számítunk, hogy száz vizsgálatra 1-4 pozitív eredmény jut. Eddig bejött. Megnyugvással töltött el mindenkit az eredmény. Egy hét múlva következik az ismétlés. Megjegyzem, nem biztos, hogy mindenkinek negatív lenne a PCR-tesztje. Az egyén szempontjából az a lényeg, hogy nincs betegségre utaló tünete. A közösség szempontjából a lényeg az, hogy egyikük sem fertőz. Mivel az antigén teszt a fertőzés továbbadására képes személyeket megtalálja, ezért a hetente történő ismétlését jó megoldásnak tartom a járvány lassítására.

