Egyszerre áldás és veszélyforrás az internet a fiatalok számára

Az internet fontosságát jelzi, hogy ha leállna, akkor összeomlana a világgazdaság, ám az sem mindegy, milyen digitális lenyomatot hagyunk magunk után a használata során. Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértő beszélt erről a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban tartott előadásában. Azt is elmondta a diákoknak, hogyan kerüljék el, hogy áldozattá váljanak.

Internet és kriminalitás témában Kitanics Márk, egykori garays diák, igazságügyi pszichológus szakértő tartott előadást az elmúlt héten, a tehetségnapok keretében a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban a Tudomány Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódva.

Mint elmondta, az internetet nem lehet kikerülni, számtalan előnye van, leginkább a szinte korlátlan információmennyiség, vagy a távolságok áthidalása. Ugyanakkor károkat is okozhat, hiszen a kapcsolatfelvételnél többnyire nem látható a másik személy arca, metakommunikációja, félreértések, manipulálások áldozata lehet, vagy éppen szociálisan elszigetelődhet az ember. Fontos, hogy mindenki tisztában legyen a veszélyekkel is, ne csak a lehetőségekkel.

– Az igazságügyi pszichológus szakértők is használják az internetet. Mikor a nyomozó hatóságnak bűncselekmény jut a tudomására, és az elkövetőt kell vizsgálni, akkor egyszerűen végigfuttatják a személy nevét a keresőben. Ha az látszik például, hogy szélesebb társadalmi életet él, több nyelven beszél, akkor hiába akarja a vizsgálat során eljátszani, hogy fogyatékos.

Mindannak, ami az interneten történik, digitális lenyomata van. A magyar nyomozó hatóság például rendszeresen fordul a Facebookhoz egy-egy elkövető kapcsolati hálójának részletesebb információiért, levelezéséért, ugyanakkor a statisztikák szerint 400–500 megkeresésükből jó, ha hármat kiadnak – tájékoztatta a garays diákokat Kitanics Márk. Hangsúlyozta, nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy az internet használatával, le- és feltöltéseinkkel, kattintásainkkal lenyomatot hagyunk, amely megmarad, visszakereshető.

Gyakran a bűnelkövetők is „segítik” ezzel a hatóságok munkáját, és hozzájárulnak az ügyek minél nagyobb számú felderítéséhez. Ha nem is veszünk róla tudomást, például vannak olyan bűnözők, akik addig kutakodnak, néznek utána egy-egy lehetséges áldozatuk életvitelének – hova utaznak, milyen luxustárgyaik, ruháik vannak – míg végül úgy érzik, ezekhez hozzá kell jutniuk, akár erőszakos módon is, hiszen ők egy teljesen más gondolati rendszerben élnek. Tehát az internet a rossz szándékú emberek számára is az információk kincsestárát jelenti rólunk, vagy legalábbis azokról, akik ilyen jellegű tartalmakat feltöltenek, megosztanak.

A hatóságok az öngyilkosságban közreműködőket is kiszúrják. A Momo jelenség fontos mérföldköve ennek a témának, ugyanis sokan kinevették, komolytalannak tartották ezt, pedig akármilyen bugyuta, blőd szöveggel támadt a program, a mai napig is sokan bedőlnek neki. Tudnunk kell, hogy ha valakit halálra zaklatnak az interneten, kéretlen üzeneteket, fotókat küldenek neki, azzal a zaklató bűncselekményt követhet el. Ha valakinek a levelét engedély nélkül továbbküldjük egy harmadik személynek, az levéltitok megsértése, és magánvádas eljárás tárgyát képezheti. Elektronikus levélben sem sértegethetünk senkit, mert becsületsértést követünk el.

A kiskorúak veszélyeztetése már komoly bűncselekménynek számít. Itt egy gyermekkorú személy értelmi, testi, érzelmi vagy erkölcsi sérülésének lehetősége merül fel. Ha valaki azért nem jár iskolába, mert a szülei nem küldik el, azzal is megvalósítják például ezt a bűncselekményt. Ha valaki pornóképeket küldözget az interneten kiskorú részére, azzal szintén bűncselekményt követ el. Fontos tudni, hogy 14 év alatti személlyel tilos szexuális kapcsolatot létesíteni, a 18. életévét be nem töltött személyről pedig – a hiedelmekkel ellentétben – nem készíthető pornográf jellegű felvétel, és az nem küldhető el másik személy részére a törvény szerint.

Kitanics Márk figyelmeztette a gimnazistákat, hogy ugyan van egy képük a világról, de amint kikerülnek a biztonságos családi, iskolai környezetből, és felnőtt, önálló emberek lesznek, szembesülni fognak azzal, hogy minden teljesen másképp van, mint ahogy azt az őket óvó környezetben elképzelték.

– Számtalan megtörtént esetet vizsgáltam, lehet belőlük tanulni. Például egy megtévesztő külsejű, gyermeknek látszó, leszbikus kapcsolatokkal rendelkező 18 éves nő – aki 11 évesnek nézett ki – miután elhagyta az idősebb női élettársa, a fejébe vette, hogy bosszút áll a pedofilokon. Feltett magáról fotókat az internetre, bejelölt idősebb férfiakat, és egy napon belül kétszáz megkeresést kapott. Kiválasztott egy Pécs környéki férfit, elment a lakásába, és mikor a férfi elaludt, késsel megszúrta.

Szintén szexuális motivációk játszottak közre abban az esetben, amelyben egy elszegényedett közösségben élő fiatal nőt kihasznált a környezete, prostituálttá tette, és arra is kényszerítették, hogy kutyával közösüljön. Jellemzője volt ennek az ügynek, hogy az állatszex-szel kapcsolatban nem azon háborodott fel az áldozat, hogy milyen cselekedetet hajtott végre, hanem azon, hogy a nyomozók félreértették az azért kapott összeget. Kikérte magának, hogy nem 500, hanem 5000 forintot kapott az ebbel való szexuális aktusáért.

Ugyanebben a témában még egy eset. Egy lovasgazda sérülést talált a lova nyakán. Hiába vitte állatorvoshoz, kente a megfelelő krémekkel, a seb csak nem gyógyult. Mint később kiderült, hajnali négy óra tájban egy férfi járt rendszeresen a lóhoz, nyakát a karámhoz kötötte, és egy hokedlire állva közösült vele – hozta fel az egyre rémisztőbb eseteket Kitanics Márk, aki hangsúlyozta, fontos, hogy felelősségteljesen gondolkodjunk az életről.

Hiába tűnik például kalandosnak, netalán poénnak, hogy az Iszlám Államhoz akarunk csatlakozni, azzal terrorcselekményt követünk el, és akár húsz év börtönre is ítélhetnek bennünket. Ezt kockáztatták azok a fiatalok is, akik az interneten, mindenki szeme láttára adták egymásnak a tanácsot, hogyan lehetnének az Iszlám Állam zsoldosai, majd elmentek Törökországba, és a repülőtér kerítésénél várták az előre lebeszélt kisfurgont, amely eljuttatta volna őket a terrorszervezethez. Az ottani hatóságok szúrták ki a tébláboló csapatot.

Ugyanúgy figyelni kell arra, hogy elkerüljük a közösség elleni izgatást, ne buzdítsunk másik közösség ellen agresszív cselekedetekre. Minden szándékos tettet, amely a másik számára kárt, sérelmet, fájdalmat okoz, a törvény bünteti.

Kitanics Márk hangsúlyozta: a gyerekeknek szükségük van egy olyan biztonságos családra, ahol mindent meg tudnak beszélni a szüleikkel. Nehéz általános érvényű jó tanácsot adni a szülőknek, akik például azt kérdezik, mit tegyenek, hogy a gyerekeik ne legyenek drogfüggők. Ők nevelik őket, tőlük tanulnak a gyerekek, saját életükkel, példamutatásukkal tehetnek legtöbbet azért, hogy gyerekeik ne csússzanak tévutakra.

Normális családot kell építeni, a gyerekek számára alternatívákat nyújtani, hiszen ki vannak szolgáltatva ők is például a kortárs csoportjuk, azaz az iskolatársaik viselkedésének. Azok a családok, amelyek érzelmileg kiüresedtek, veszélybe sodorhatják a gyerekeiket, akiknek fogalmuk sincs arról, milyen a világ. Amikor kikerülnek az életbe, akkor tudniuk kell, hogy vannak, akik képesek letépni róluk a nyakláncukat, még ha csak ötezer forintért is tudják továbbadni. Jó, ha van egy napi rutinja, egy átlátható struktúrája a gyerekek életvitelének, és jó, ha mindig náluk van a telefon, akkor is, ha elmennek bulizni.

El kell nekik mondani, hogy vannak olyan bűnözők, akik például egy közös buli előtt felkészülnek belőlük az interneten, megismerkedéskor közös érdeklődési kört hazudnak nekik, sorsközösséget élnek meg velük, miközben becsapják, kihasználják őket. Az elkövetői oldalra a disszociális személyiségzavar a jellemző, pszichopataként emlegeti őket a köznyelv, de vannak köztük skizofrének is. Hallucinálnak, leginkább rejtőzködnek, kerülik a felelősséget, az internetes írásaikban kétértelmű szövegeket írnak, amelyeket a metakommunikáció hiánya miatt nem lehet felismerni, és többféleképpen magyarázhatóak.

A sértetti oldalt a kapcsolatkeresés, az infantilis szeretetszükséglet vezérli, és ezekben az internetes kapcsolatokban az elfojtott vágyak szorongás nélküli kiélése, a megértettség illúziója jellemzi. Szerencsére a nyomozóhatóságokra már a lehetséges, még meg nem történt bűncselekmények felderítésében is lehet számítani, akár lépre is csalják a bűnözőket, hogy elfogják őket.

Mi is az a Monte Carlo csapda? Ez egy olyan viselkedésminta elnevezése, amelyet gyakran alkalmaznak a bűnözők. Az elkövető például kölcsönkér egy összeget egy nagy haszonnal kecsegtető befektetésre. Majd további kölcsönt kér azzal az indokkal, hogy a korábbi összeget is elbukják, ha nem tesznek még bele pénzt, és később újabb és újabb összegeket próbál kizsarolni az áldozattól ezzel a módszerrel. Volt, aki közel 66 millió forinthoz jutott így. Másik példa: ha egy illető egy fiatal lánytól hosszas kérlelésre kap egy pikánsabb fotót, ezután azzal zsarolva, hogy ezt elmondja, megmutatja a sértett szüleinek, további, még durvább fotókat tud kikényszeríteni. Ezért fontos, hogy a fiatalok tudjanak, merjenek a szüleikhez fordulni baj esetén.