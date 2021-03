Egyszerre két tantárgyból is országos második lett a diák

A garaysta diák iskolatörténeti bravúrt hajtott végre. Egyszerre két nemesfémmel öregbítette saját jó hírét és példázta az Alma Materben zajló, színvonalas oktatást. Tanárai felbecsülhetetlen segítséget nyújtottak.

Hosszú, több mint hét hónapon át tartó időszak zárult le a múlt héten Szirányi Péter életében. A Szekszárdi Garay János Gimnázium 12. D. osztályos tanulója ugyanis kézhez kapta az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) történelem tantárgyi versenyének eredményét.

A nagy múltú, rangos vetélkedésben a garaysta diák országos második lett. Már ez önmagában kiemelkedő fegyvertény. Ezt csak tetézi, hogy a fiatal ugyanezen a versenysorozaton olasz nyelvből is hasonló helyezést ért el. OKTV-s aranyérmese, illetve ezüstérmese már volt a gimnáziumnak, de arra még nem volt példa, hogy egyik tanulója ezen a tudáspróbán egyszerre két ezüstöt gyűjtsön be.

– Mindegyik tantárgy teljesen más felkészülést követelt – mondta el lapunknak a két nemesfém ifjú birtokosa. – Az olaszhoz elsősorban szókincsem bővítésére volt szükség. Így olyan témakörökkel ismerkedtem meg, amelyekről még nem tanultam ezen a nyelven. Fejlesztenem kellett beszédkészségemet is, hiszen a második fordulóban szóbeli felelet is várt rám. A történelem összetettebb, több munkát igényelt. Valamennyi forduló előtt precíz beosztást kellett készítenem, hiszen első körben az őskortól 1920-ig, a másodikban a 476-tól 1945-ig terjedő időszakból kaptunk feladatokat. Nagyon kimerítő volt a folyamatos készülés, hiszen rendkívül alaposan kellett tudnom az egyes eseményeket, évszámokat. Előfordult, hogy az elcsúszott időbeosztás miatt végül hajnali egy óra körül fejeztem be a napi penzumomat.

Péter belekóstolhatott a tudományos munka jellegzetességeibe is, hiszen a történelemverseny utolsó fordulójában harmincoldalas pályamunkát kellett készítenie. Dolgozatában a szekszárdi zsidóság rövid történetét írta le, valamint bemutatta a közösség 1938 és 1945 közötti jog- és tulajdonfosztását. Ezeket a súlyos, végzetes megpróbáltatásokat vetette össze az országos közösség kálváriájával.

Munkája elkészítéséhez sok segítséget kapott a megyei könyvtártól, valamint a levéltártól, emellett riportokat is készített a holokauszt-túlélők hozzátartozóival. A pályamunka megírásának vége felé megbetegedett, így még nagyobb erőfeszítést jelentett a mellékletekkel együtt végül is nyolcvanoldalasra gyarapodó összegzés elkészítése. A garaysta diák azt sem feledte el nyomatékosan hangsúlyozni, hogy az elért helyezéseket nem csak saját magának köszönheti.

Mély hálával gondol a közös munkában saját idejüket és energiájukat nem kímélő tanáraira. Értő és hatékony segítséget nyújtott az olasz nyelvet oktató Huszti Edina, a történelmet tanító Werner István, dr. Gesztesi Enikő útmutatása pedig nélkülözhetetlen volt a pályamunka elkészítésében.

Talán az sem véletlen – és ez sokat elárul az említett pedagógusok példamutató szakmai, emberi értékeiről –, hogy Péter a felkészülés minden mozzanatára, a nehézségekkel együtt is, végtelen örömmel emlékezik.

– Mindkét tantárgyból egy-egy ponttal maradtam el az első helyezettől – osztott meg egy jelentőségteljes adalékot Szirányi Péter. – Ezt nyugtázva sok kérdés felmerült bennem. Azon is töprengtem, hogy esetleg miként dolgozhattam volna még többet, még jobban. De összességében úgy vélem, nincs okom szomorkodásra. Az OKTV a legnagyobb, legjelentősebb középiskolai tanulmányi verseny és a díjátadóra még szebben fog csillogni az ezüstérem is. Ezzel együtt is úgy gondolom, hogy egy-egy ilyen erőpróba értékét nem feltétlenül a minél jobb helyezés adja. Történelem tantárgyból évente közel háromezer diák indul az OKTV-n, közülük harmincan kerülnek a döntőbe. Aki ezen harminc hely egyikét megszerzi, már joggal lehet büszke magára. Ezt természetesen nem azért mondom, mert netalán szándékomban állna dicsekedni. Hiszen a siker ellenére is mindig van hova tovább fejlődni. Arra viszont kiváló egy-egy ilyen verseny, hogy megtanuljunk tanulni, képesek legyünk olyan hatékony kutatómunkát folytatni, amiből megszületik a pályamű. Biztos vagyok benne, hogy ezek a tapasztalatok egyetemi éveim alatt is nagy segítségemre lesznek. Lehet, hogy egy napon majd hasonló témakörből írom meg a szakdolgozatomat. Összességében nagyon hálás és boldog vagyok, hogy megszülettek ezek az eredmények. Most jólesik egy kis szabadidő, de hamarosan újabb jelentős feladat vár rám, minden erőmmel igyekszem a közelgő érettségire összpontosítani.