Egyszerűbb lesz az adminisztráció

Az egységes horgásznyilvántartás kiépülése mellett az új évben fokozatosan bővülni fog a kötelező befizetések és okmányok elektronizációja, illetve a jelentkező horgászok már az új eljárás szerint regisztrálhatnak, jelentette be a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz). A múlt nyári regisztráció szerint, félmillió horgász van hazánkban, ebből Tolna megyében több mint tizenháromezer.

Jó hír a horgászoknak, hogy idén már elektronikus támogatás fog kapcsolódni az állami horgászvizsgáztatáshoz, és a területi jegyek egyre szélesebb köre lesz majd elérhető online értékesítésben. 2021-től pedig az állami horgászjegyeket is elektronikusan lehet majd megvásárolni, a Horinfo pedig közösségi felületekkel is bővülni fog. A Mohosz emellett azt is megígérte, hogy bővülni fog a szolgáltatások és az igénybe vehető kedvezmények köre. A Szövetség szerint a kiépülő központi rendszer lépésről lépésre fogja megkönnyíteni a horgászok döntéseit, tájékozódását és az ügyintézést Tolna megyében is.